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05/12/2022

遭網民捕獲拍拖去北海道 麥明詩疑秘戀盛勁為浪漫賞雪

#麥明詩 #盛勁
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　　【晴報專訊】前港姐冠軍麥明詩（Louisa）單身多年，今年七月直認蜜運中，但堅拒公開男友身份。昨日有報道踢爆Louisa戀上《衝上雲霄大選》亞軍盛勁為（Keith），一對小情人被拍到搭飛機往日本北海道賞雪，女方更倚偎男友膊頭甜睡。而Louisa將於周日（11日）31歲生日，未知二人會否留在當地甜蜜慶生。

 

Louisa早前超deep V上陣出席畫廊活動，火辣身材獲網民大讚屈機。（資料圖片）


　　自前年淡出娛圈後，麥明詩毅然轉行，到國際顧問公司麥肯錫（McKinsey）擔任商業顧問至今。Louisa非常享受OL生活，亦間中出席公開活動及拍劇，生活多姿多彩。單身多年的Louisa追求者眾，她亦曾自稱有玩交友App以求脫單；她今年七月受訪時，突然承認已有另一半，但拒絕透露男友身份，又自言暫未考慮結婚。不過，原來Louisa的另一半正是大家熟悉的圈中人，近日她被拍得與一名高大型男戴同款口罩，乘坐往日本北海道的航班，男方正正是曾傳緋聞的前機師盛勁為。

志趣相投揚帆出海定情

 

今年六月，Louisa胞兄麥明山上載參加帆船賽的照片，Keith（左二）與Louisa（右三）一同現身。（資料圖片）

Louisa與Keith早前齊齊揚帆出海，分別上載獨照「洩蜜」。（資料圖片）

Louisa與Keith早前齊齊揚帆出海，分別上載獨照「洩蜜」。（資料圖片）


　　據知，Louisa與Keith坐經濟艙，夠晒貼地；他們在航班上懶理旁人目光，Louisa更輕倚男方膊頭熟睡，他們各自的背包更掛上同款烏龜公仔，認真甜蜜。事實上，盛勁為前年12月參加無綫《衝上雲霄大選》時，已跟Louisa傳緋聞，但雙方一直否認戀情。不過，從社交網上的照片所見，二人關係匪淺，上月Keith與Louisa齊齊揚帆出海，並各自在IG分享照片及短片。另外，今年中Louisa胞兄麥明山參加本地帆船比賽，並上載與隊員的大合照，相中Louisa與Keith雙雙現身，似乎二人的戀情在朋友間已是公開的秘密。

男方轉職保險闖出成績

 

Keith（左）前年贏得《衝上雲霄大選》亞軍，但在娛圈發展一般。（資料圖片）

Keith（左）早前客串《愛‧回家》扮機師，可謂駕輕就熟。（資料圖片）


　　至於現年32歲的Keith入行前為港龍航空副機長，六呎高的他靚仔有型，他在港龍停止營運後參加《衝上雲霄大選》入娛圈。入行後，他因工作不多，去年九月轉投保險業，現時已是某保險公司資深分區經理，與Louisa舊愛林作是「行家」。昨日二人戀事被揭後，林作不忿被部分傳媒指他身高不及Keith，竟在社交網向對方下戰書，要求在擂台打一場。此外，本報曾分別聯絡Louisa及Keith，但至截稿前也未獲回覆。

 

轉載自: 晴報

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