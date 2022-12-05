  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

05/12/2022

透露黃德斌愛爆肚 盧瀚霆挑戰底綫與曱甴「對戲」

#MIRROR #盧瀚霆 #柳應廷 #黃德斌
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）最驚魚頭已是街知巷聞，出道初在綜藝節目中被迫克服恐懼而與魚頭接吻，成為人生經典的一幕。他透露拍攝ViuTV劇集《百萬同居計劃》更觸及其終極底綫，跟隊友柳應廷（Jer）在劇中與曱甴同場演戲，絕對是為藝術犧牲。

 

Anson Lo和Jer繼《男排女將》後再合作拍劇。

Anson Lo指Jer拍戲經驗較豐富，笑稱對方做前輩。

Anson Lo做餐廳侍應時，結識富婆簡慕華，被她邀請加入「百萬同居計劃」。


　　新劇《百萬同居計劃》以去年《大叔的愛》原班人馬拍攝，呂爵安（Edan）因檔期未能演出，由魏浚笙（Jeffrey）頂替，新加入演員還包括MIRROR成員柳應廷（Jer）。Anson Lo在劇中飾演斜槓族燈仔，工作包括餐廳侍應、車房技工及搬運工人等。日前Anson Lo和Jer接受訪問，大談為拍劇接受人生巨大挑戰。

 

Anson Lo為了身形看來較厚實，所以「日舉夜舉」操肌。

Anson Lo在劇中其中一個工作是車房技工。


　　Anson Lo在劇中的工作均以體力勞動為主，少不免要騷肌，他笑言拍劇再忙，也不敢怠慢努力操練。他又指劇中角色性格吊兒郎當，跟自己有很大反差︰「我嘅角色好隨性，凡事都抱住既來之則安之嘅心態；而我本身係一個有計劃嘅人，如果無計劃會好無安全感。」在旁的Jer踢爆有潔癖的Anson Lo，為了拍劇作出了很大犧牲，Anson Lo苦笑謂︰「要搬貨已經好污糟，仲要將隻手塞入汽油缸、又要沖涼時徒手喺去水口執一堆頭髮，平時我要用好多紙巾先敢咁做，今次要突破好多心理關口。」他更指每次拍完都要徹底消毒雙手，回想也很痛苦。

柳應廷因「小強」出洋相

　　不過講到最難頂的一幕，Anson Lo大爆是與徐㴓喬（Asha）在山澗拍攝的一場浪漫戲，雙腳被一堆水曱甴「騷擾」，他說︰「本來對曱甴嘅恐懼無魚頭咁嚴重，但佢哋不停喺我腳附近爬行，為咗拍唔同角度，呢場戲拍咗個幾鐘，我完全係咬實牙關去拍，因為演員要專業嘛！」而Jer亦因為曱甴而大出洋相，「有場戲講我喺屋企見到隻曱甴，左閃右避之下跣低，其實我真係驚到跣咗落地，仲撞瘀咗個膝頭。」

 

Anson Lo（右二）指德斌（中）經常爆肚去考驗他們的演技。


　　Anson Lo和Jer笑言雖然拍攝時心靈受創傷，但就異口同聲表示拍攝過程很開心，全因導演給予很大自由度，讓他們在對白及表情發揮無限創意。二人更大爆黃德斌最愛爆肚，Anson Lo表示︰「好多對白、反應都係臨時爆肚撞出嚟，有一場教堂戲，德斌突然暈低，成個人跌咗落地，對戲時無嘅，好多意想不到嘅搞笑效果都係臨時爆肚。」此外，早前Jer推出自家服裝品牌，而Anson Lo亦將於明年一月推出一系列服裝，他說︰「啲衫全部自己設計，好有個人風格，都係我平時鍾意着嘅款式。」他透露投資達七位數字，但認為能實現夢想，相當值得。

 

轉載自: 晴報

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#MIRROR #盧瀚霆 #柳應廷 #黃德斌

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk