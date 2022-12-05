今年6月1日起，中央已在控疫一事上有所放鬆。筆者於6月6日便有文:《清零唔封城．整息唔整水》，為甚麼可以清零唔封城？



當日文章有這個解說:

有一個新的政策正在悄悄醞釀，生根發芽，這個新的政策就是常態化核酸檢測。武漢的居民應該對這個政策不陌生，武漢已經試行快一個月了。杭州的居民也開始收到通知和文件，數天前上海也公布了首批常態化核酸檢測採樣點。

甚麼是常態化核酸檢測？以武漢的政策為例，就是在全市大批量設立核酸檢測點，市民如果48小時不進行核酸檢測，其健康碼就會變色，無法進入公共場所。換句話說，如果市民想要進入公共場所，比如地鐵、機場、商場、酒吧、餐廳等，就必須每48小時進行一次核酸檢測。核酸檢測後(不是結果出來後)，健康碼就會恢復正常。這裏有一個原理是防控專家認為:

Omicron病毒會在感染24小時後出現傳染性，如果每個人每兩天都做一次核酸檢測，那頂一個感染者，在外的傳播時間就24小時(還是在病毒載量很低的情況下傳播24小時)，傳播人群會非常有限，防控會非常容易。這意味著，所有Omicron的感染者，都會在很短的時間內被發現，且及時管控病毒，根本沒有辦法實現社會面大範圍傳播。這同時意味著，類似於去年，前年上海進行的精準防控可以實現。如果發現了病例，只需要控制病人和密接，非常小範圍封控，比如封一個奶茶店、封一層樓。然後對一定範圍的人，賦予新的核酸檢測要求，比如從48小時一次變為24小時，其他所有人生活都不受影響，實現真正的精準防疫。我們可以往下展望，這意味著甚麼？這意味著將沒有封控，餐飲旅遊行業不會再面臨三天打魚、兩天曬網的窘境。第三產業將會快速恢復，政策也敢於大力支持接觸性服務行業發展。

精準防疫對於消費的刺激有多大？看看上海去年的數據就知道了。2021年的上海全年社會零售總額增長20.8%，其中住宿和餐飲業都增長了22.7%。這意味著不需要擔憂跨省出差、商旅的隔離，各地也不需要嚴格的對待外省外來人員，在酒店設置核酸檢測點，每天核酸檢測就好。往深了想，這還意味著我們有了開放的基礎，目前回國需要14+7，未來回國隔離可能會減少為7天，甚至3天，加上連續14天的常態化核酸檢測。在冬奧會期間，我們對於國外記者、運動員就採取了這樣的防疫方案。結果是，我們冬奧會沒有發生聚集性感染疫情，冬奧會圓滿成功。看起來可能比較麻煩，每天需要被捅嗓子。但如果只是出門下樓順便捅一下，就能換來疫情前的生活，就能換來經濟的復甦、消費的復甦，每天捅就捅了，總比封在家裏14天、一個月、兩個月要強。

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這樣核酸檢測，對於政府財政支出的壓力，假設常態化檢測為20混一，48小時一次，一個2000萬人口的特大城市，一天的檢測量是50萬，假設每次核酸價格為10塊，政府大規模採購更低，一天的財政支出是500萬，一年為18.2億。考慮一些轉運、人工費用，一年支出預計在25億左右。這25億相比封控帶來的稅收等損失，就是毛毛雨，是非常划算的。以政策推動來看，這種常態化核酸檢測政策，明顯已經從武漢、烏魯木齊的試點開始到推廣階段。據了解目前深圳、上海、杭州都有逐步推出的動作。當然這樣的方式，也是不得已的過渡手段，待到新冠病毒毒性更弱、特效藥效果更好、疫苗注射率更高後，也就可以擺脫每天捅嗓子的局面了。但在目前，有一個能讓老百姓生活恢復、能讓消費恢復、服務業恢復，又能防止新冠的方式已經非常不易了。

兩年多了，我們也真快被這疫情折騰瘋了，現在可能真的開始看到了一點點曙光、一點點希望。我們可從無法正常生活，到捅著嗓子正常生活，再到完全正常生活，一步步來，一步步往前走。

假如上海真能清零唔封城，中國經濟、A股、港股，怎不利好？

近日局勢發展使到這個本想一步步來的放鬆政策要一下子提速。A股、港股亦被提了上來，提得咁快，真係買唔切。

防疫，不是你想鬆就鬆，鬆得過速，而當疫情又不是起碼百分之九十九受控，那1%的殘毒，是可以將A股、港股的升幅一下子打下來，因為一放，疫情就多，醫療配置應付得了嗎？

鍾南山日前就語重心長地指出，按國外的發病率及死亡率，中國可以有400萬人死。14億人中死400萬人，不算多，但不要單看是人，而是家庭，400萬個家庭要死人。看死甚麼人，死個老人，算了；死了家庭經濟支柱，這個家庭就難了。那些狂叫開放的人，到他家裏死了個人時，看你還要叫開放不。

目前無法，硬開放了，只好自己和自己家人多做防預，免自家死人，怎防預？看《經濟通》的「健康快車」。

開放了，染疫者必多。中央已計了要增加8萬張ICU床位，這要花560億人仔；管理ICU的護士也要多了，缺口達48萬人；呼吸機+監護儀要花逾150億，缺口8萬台。這些數不是今時才計出來，而是在11月11日，衛健委發布防疫「二十條」其中的「加強醫療建設十分重要……」的底層邏輯（詳細見表）。

中央亦籲國人，尤其是老人家要打疫苗。

中泰醫藥祝嘉琦指出，目前已上市的新冠疫苗在防重症、防死亡上依然發揮重要作用，在未來第二針加強甚至常態化新冠疫苗接種中仍然不可或缺，同時腺病毒吸入/鼻噴等形式的新冠疫苗防感染效果突出。關注已開發/代理新冠疫苗的相關企業，如康希諾(06185)、麗珠集團(01513)、復星醫藥(02196)、智飛生物(深:300122)、康泰生物(深:300601)、萬泰生物(滬:603392)等；同時針對變異毒株尤其是奧密克戎毒株的更高效疫苗被逼切需要，目前都還處在研發階段，建議關注進展靠前的相關企業，如神州細胞(滬:688520)、康希諾、石藥集團(01093)、沃森生物(深:300142)等。

所以接下來醫藥、醫療股可多考慮。另外，有病自有死，福壽園(01448)都應多了生意。這個死人財，你發不發，你看著辦。

但在發醫療死人財外，亦不要忘記，疫情重的時候，亦不能不封控一下如果你買的股的公司/廠，是十人九病時，就算不封控，生產也會被打亂，無貨交。這就要各安天命了。

一句，賺到錢都要哎，因為這是踩在病患頭上賺來的黑心錢。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)