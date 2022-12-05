一個投資策略：借日圓買美債

近月多次加息，令現金定存或買入美國國債已能穩袋4厘以上的年回報，於風高浪急之時，相當可取。若本身有一堆股票資產而沒有太多現金，又不想沽售股票，看來難以享受這些穩定投資回報，除非利用一些金融工具操作。今日想討論一個投資策略與其風險。

利息慢慢加上來，若本身有股票資產，一直無用槓桿，其中一個操作可以借日圓出來買入美債。於IB戶口內，日圓孖展利息為1.5厘（若金額夠高，更可低至1厘，甚至0.75厘，大家可到IB融資表參考）。美國加息周期開始這麼久，大部分貨幣都跟隨加息，至今只有日圓與瑞士法郎還處於低息。按此動作，借款成本1.5厘，買入美債賺4厘，本身已能賺息差。





iStock

還有另一個好處，因為日本貨幣政策維持弱日圓，相對強美元，雙方差價越來越大。借出日圓計價的負債買入美元計價的債券，若勢頭沒有改變的話，債券到期日還款時更能賺取匯價，似乎著數。

風險管理

經常說投資不能「只想贏」，更要「想輸」，即考慮有機會輸的風險。尤其這操作涉及槓桿，更要小心。

被call孖展

若以股票倉借孖展出來買債，結果是，資產由股票與債券組成，欠款為日圓現金，孖展水平將會按這些資產成分計算。其中一個風險就是孖展水平的變化，若股票進一步大跌、所買入的美債面值因繼續加息而下跌、日圓匯率上升，即使再沒有任何動作，孖展水平也會突然上升，有被call孖展的風險。

投資者不應把孖展水平控制得太盡，例如100元資產，50％的容許孖展水平，別借足50元，因為今天100元的資產，他日可能因以上原因而跌至更低面值，而所借入的50元孖展亦可能因匯價而上升，令孖展水平超出50％，需要注意。

匯價變化不似預期

另一個風險是匯價變化不似預期，借日圓買美債其中一個好處是日圓相對美元一直走弱。以100萬元計，日圓兌美元每跌多1％，匯差就多賺1萬元。然而，若此趨勢掉轉頭又如何呢？同樣，日圓兌美元每升多1%，匯差就多蝕1萬元。借貸乃雙刃刀也。

應對此問題，首先要緊貼宏觀經濟走向，掌握匯價變化。而操作上亦要靈活，所選的債券最好為半年內到期，分成小注。別一次過買入超過半年才到期的債券，令本金被鎖死。把注碼分散好幾注，每三兩個月買一注，每注半年內到期，慢慢roll。好處是靈活，萬一發現匯價轉勢，立即可以斬纜。

並非發達

此投資策略頂多只能賺點息差與匯差，絕不能賺大錢。而且需要兼顧的範疇亦多，對不少投資者來說，這個操作的值博率不高。無論如何，借提出此玩法來檢視風險，鍛鍊財商。若想聽到更多討論，不妨到Patreon重溫。

相關影片：https://www.patreon.com/posts/dang-jin-shi-ji-73669059