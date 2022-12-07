07/12/2022
美股看職位？未必很實際
正當鮑威爾放風放慢加息之際，就公佈了不錯的職位增長數字。股市應怎反應呢？正路是就業仍好應炒上，但想多了的則認為加息未必放慢而炒落。為何不看看數據？
（iStock）
附圖為美股和職位的按年變幅，前者取較闊的標普五百，比較兩者有以下發現。
第一，1980年前兩者關係不太好，故圖從略。第二，美股領先職位（皆按年變幅）半年，符合一般股市最遠的預示能力。第三，短線關係未必緊密，但兩者變幅大概10:1──美股每變10%，職位變1%。第四，美股按年跌後職位未必跌，反之則美股必跌。
結論是：職位滯後，對美股無甚啓示；反之美股跌，對職位亦無甚啓示（未必跌）。美股跌幅至此，職位無對應跌的僅1987年，但當次特殊，也未必對今次有啓示。
職位數字，或沒想像中有用。
羅家聰（mewe.com/join/lawkachung、facebook.com/kc.economist、lawkachung@gmail.com）
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