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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

05/12/2022

全城加價，考驗議員「政治」智慧

#立法會 #加價 #三隧分流
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　全城除咗樓價起勢跌之外，所有野都排住隊加價，兩電宣布完令人髮指嘅加幅，的士又話要大幅加起錶價、天星小輪又話要加夠一倍，就連過海隧道都準備迎來加價潮。

 

　　政府將會喺明年8月收回西區海底隧道嘅專營權，令到三條收費過海隧道叫做正式「收歸國有」，咁樣政府就可以重新釐訂各隧道嘅收費水平，以達致分流嘅目的。之前政府都提出過希望可以做分時段收費，繁忙時間就收貴啲，等啲車分流去非繁忙時段過海，不過早兩日政府提交去立法會嘅方案就話，考慮隧道費調整的影響較大，過海交通數據仍未穩定，加上社會適應需時，建議先觀察首階段建議，喺一年內全盤檢視及引入按時段收費。至於首階段建議，就係將西隧私家車收費減價，由$75降到$60，紅隧東隧就加到去$30。

 

（晴報圖片）

 

　　方案公布之後，唔少民選議員都大肆批評政府嘅方案，西隧減得雞碎咁多，做唔到政府所講嘅分流效果，反而紅東隧加價仲大大加重駕駛者嘅負擔。更有民選議員建議唔畀紅隧東隧加價，要西隧大幅減價去做分流，晚上非繁忙時段仲要再減多啲。

 

　　三隧更新收費看似十蚊八蚊，但絕對係考驗政治智慧嘅試練場，政府之前提出不同方案，唔單止當年泛民鬧爆，就連建制都唔買帳，最後胎死腹中。確實任何隧道收費改動係民生議題，但逐漸都已經政治角力大過民生取向，政府今次取向過唔過到關，仍然要睇下立法會90個議員鬥一鬥手瓜。

 

　　Tina問過不同界別嘅議員，民選嘅立場鮮明大力反對，因為影響大多數駕駛者，更何況經濟轉差，兩電加價都已經怨聲載道，紅隧由20元加到30元，民選議員的確係壓力大。

 

　　政府方案過唔過到關就要睇功能組別同選委會界別。兩個界別有幾個議員都同Tina講，加價唔係問題，問題在於分唔分到流，如果加完分唔到流，咁立法會過咗個方案到時就要被問責，而似乎依個方案未必做到呢個效果，所以佢地都唔立亂表態住，靜觀其變先。有議員仲講笑話，政府今次方案如果完封不動上立法會，絕對有機會係完善選舉制度之後，第一個被立法會否決嘅議案，或者可以證明全部建制派嘅議會都可以向政府Say No！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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