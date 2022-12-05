全球生活成本最高城市排行榜2022出爐！2個地方並列榜首！香港比上年升1位？

常常聽到別人說：「香港的物價很高」、「生存易但生活難」，到底全球生活成本最高城市又是甚麼地方呢？經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit，EIU）早前公布了全球生活成本最高城市排行榜，當然香港一定是榜上有名的，一齊看看頭三位是哪一個地方吧！

紐約（圖片來源：unsplash）

經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit，EIU）今次的「全球生活成本最高城市排行榜」一共有172個城市及比較了超過400項價錢及200樣產品及服務。

新加坡（圖片來源：unsplash）

全球生活成本最高城市排行榜

第1位：紐約、新加坡

第3位：特拉維夫

第4位：香港、洛杉磯

第6位：蘇黎世

第7位：日內瓦

第8位：三藩市

第9位：巴黎

第10位：哥本哈根、雪梨

香港（圖片來源：unsplash）

第在今次排名中，第1位為紐約及新加坡，雙雙並列第1位，而紐約更是第1次為第1名。而2021年的全球生活成本最高城市第1名為特拉維夫，今年特拉維夫被紐約、新加坡超過，跌至第三位。香港及洛杉磯則並列第4位，以香港為例，上年排名是第5位，所以今年是升了一級的。

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