  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做職場女王
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

05/12/2022

全球生活成本最高城市排行榜2022出爐！2個地方並列榜首！香港比上年升1位？

#打工仔 #物價 #生活 #香港 #經濟學人智庫 #排名 #生活成本 #居住 #城市 #洛杉磯 #紐約 #工作 #特拉維夫 #排行榜 #新加坡
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　常常聽到別人說：「香港的物價很高」、「生存易但生活難」，到底全球生活成本最高城市又是甚麼地方呢？經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit，EIU）早前公布了全球生活成本最高城市排行榜，當然香港一定是榜上有名的，一齊看看頭三位是哪一個地方吧！

 

紐約（圖片來源：unsplash）

 

　　經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit，EIU）今次的「全球生活成本最高城市排行榜」一共有172個城市及比較了超過400項價錢及200樣產品及服務。

 

新加坡（圖片來源：unsplash）

 

全球生活成本最高城市排行榜

 

第1位：紐約、新加坡

第3位：特拉維夫

第4位：香港、洛杉磯

第6位：蘇黎世

第7位：日內瓦

第8位：三藩市

第9位：巴黎

第10位：哥本哈根、雪梨

 

香港（圖片來源：unsplash）

 

　　第在今次排名中，第1位為紐約及新加坡，雙雙並列第1位，而紐約更是第1次為第1名。而2021年的全球生活成本最高城市第1名為特拉維夫，今年特拉維夫被紐約、新加坡超過，跌至第三位。香港及洛杉磯則並列第4位，以香港為例，上年排名是第5位，所以今年是升了一級的。

 

下一頁：全球生活成本最低城市排行榜

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #物價 #生活 #香港 #經濟學人智庫 #排名 #生活成本 #居住 #城市 #洛杉磯 #紐約 #工作 #特拉維夫 #排行榜 #新加坡

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk