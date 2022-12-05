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05/12/2022

費達拿退役｜退休不是終點！關鍵時刻如何退場，才真正決定「網壇傳奇」的檔次和影響力！

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

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    本欄逢周一更新

　　一個人就是一個品牌；關鍵時刻如何退場、如何離去，定調了這個人的檔次，也影響了這人的生命周期。

 

　　離去的背影，才是一個人的真實面貌。

 

　　一個人只是外在的華麗包裝遠不夠；入職的面試，肯定是個人品牌的關鍵時刻，也是多數人花最多心思準備的，但其實離去的背影，遠比入職重要得多，因為這個口碑的市場擴散度會自動裂變，它本身的張力，跟病毒行銷一樣強大，很快就一傳十、十傳百，左右了這個品牌的走勢。

 

　　因為離去的背影是一面魔鏡，它比入職面試更能映照出一個人的內涵。因為山水有相逢，瀟灑轉身，優雅下台，是智慧；漂亮下台，是美德；成熟下台，是人品。

 

　　留下令人懷念的背影，才是高明之人。

 

（圖片由作者提供）

 

　　一個球員的偉大，除了球技、世界排名、冠軍數量、粉絲數量、贊助年薪、簽約金額等外顯條件外，退役前後明星球員對未來生涯的思維佈局，更是讓他影響力得以延續的重要關鍵。

 

　　從41歲的費達拿（Roger Federer）身上，看到他擁有世界級的影響力。來自瑞士，拿過1枚奧運雙打金牌、20座大滿貫冠軍、總計103個ATP世界巡迴賽單打冠軍、曾連續237周穩站世界排名第一。

 

（圖片由作者提供）

 

　　根據Forbes統計，費達拿已經是連續17年收入最高的網球選手，2020年他在網球場內外的收入合計為1億630萬美元，就連受傷沒有大型賽事的2021年，年收入仍高達9,000萬美元，幾乎可以說是繼籃球的Michael Jordan、LeBron James跟高爾夫界的Tiger Woods之外，第四位億萬富翁的世界級運動員。

 

　　9月23日費達拿在英國倫敦舉行的Laver Cup上，打完生涯最後一場職業賽，宣告退休。

 

　　其實他自去年7月英國溫布頓網球公開賽後，就沒有再出席任何大型賽事。根據他的聲明，過去3年他面臨受傷、經歷多次膝蓋與其他大小手術，認為自己的身體已經到了極限，才會以Laver Cup（國際室內硬地球場的男子網球比賽）作為職業生涯的最後一役，結束24年的網壇傳奇。

 

　　費達拿其實是Laver Cup的共同創辦人之一，他知道自己這場引退賽將會引發話題，因此選擇以這場偏娛樂性質（不計算在ATP世界巡迴賽積分中）的賽事引退，不僅成功創造話題，還讓網球界的四大天王──費達拿、Nadal、Novak Djokovic及Andy Murray第一次也是最後一次合體，成功攻佔全世界運動媒體版面。

 

（圖片由作者提供）

 

　　許多球迷為了親眼見證傳奇球星場上的最後身影，用盡各種方式搶票，讓VIP雙人包廂炒到300萬元的天價。

 

　　任何人也可以感受到，那就是費達拿想要把這場退休賽的光芒，獻給身邊的隊友。不僅有交棒的味道，更讓人感受到費達拿珍惜身邊對手、夥伴關係，勝過自己的個人成就。結果，現場大家也喊爆。

 

（圖片由作者提供）

 

　　世上偉大的球員很多，但願意這樣安排自己生涯最後一場賽程的卻很少。

 

　　反觀我們現在的多數人，都常把退休當成職業生涯的終點，以為65歲退休後，我就可以不用工作，每天拿著退休金環遊世界。

 

　　但倫敦商學院管理學教授Lynda Gratton在《The 100-Year Life》一書中提到，目前20歲的年輕世代，未來的生命周期就是活到100歲，這也就意味著，假如60歲退休，還有40年的時間等著你。如果你的職業生涯停止，問題就會一一浮現：生活失去目標、失去意義怎麼辦？我現在的工作技能，能夠因應未來變化的產業需求嗎？

 

　　一個人的背影，是讓人懷念，還是罵聲不絕，決定了個人品牌的生命周期。不是一場球賽，它是無止境的馬拉松。

 

（圖片由作者提供）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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