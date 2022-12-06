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06/12/2022

陳茂波：本財年料千億赤字 經濟收縮3.2% 消費券涉公帑多 政府須量入為出

#陳茂波 #消費券 #赤字 #香港經濟發展
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　　【晴報專訊】受疫情及外圍經濟打擊，財政司司長陳茂波預測，今年將出現1,000億元赤字，維持全年經濟收縮3.2%預測。

 

　　對於會否再派消費券，他指消費券有提振經濟作用，但整體經濟仍疲弱，政府須量入為出。他強調今年底至明年初將舉辦多項大型活動及會議，形容「香港已回來」，希望大家不要失去信心。

 

陳茂波指香港在國際企業中仍具吸引力，重申「香港已回來」，希望大家不要失去信心。

 

　　陳茂波昨出席立法會時表示，經濟疲弱下政府收入不如預期，本財政年度的財政狀況將較預期差，估計會出現1,000億元赤字，遠高於預算案估算的563億元，財政儲備會收縮至大約8,000億元水平，相當於11個月的政府開支，維持全年經濟預測負增長3.2%。

 

　　有議員問及政府會否考慮再推保就業計劃，陳指，過去一段時間經濟不景，失業率卻不升反跌，惟目前出口受外圍因素拖累，只能「盡做」，認為未必適合再推保就業計劃。

 

保就業未必適合再推

 

　　他說，目前經濟環境欠佳，企業、市民及政府均面對壓力，對於如何分配支援經濟的資源，必定「言人人殊」，若將資源過多分配予企業，而非直接到市民手上，將影響觀感。

 

　　對於有議員關注如何平衡財政及市民期望派發新一期消費券、電費等補貼，他形容關注是「切中要害」，又指有研究顯示消費券對提振經濟的作用相當有效，但涉及公帑多，須因時制宜、應使則使、量入為出，對各種意見持開放態度。

 

　　他續說，過去數年本港面對不少挑戰，但今年11月一系列大型盛事在港舉行後，不少大企業、銀行均表明會到港舉行會議，反映香港在國際企業中仍具有吸引力，重申「香港已回來」，希望大家不要失去信心，倘先進經濟體的加息周期如預期於明年中完結，明年下半年外圍經濟情況或會穩定下來。

 

樓市「辣招」不變

 

　　近來樓市下滑，有議員關注會否調整「辣招」，他稱當年推出「辣招」是期望在有限的供應下，讓未曾置業的市民優先買樓，認為相關想法未有改變。

 

 

轉載自: 晴報

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