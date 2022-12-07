  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

07/12/2022

看淡獎項無意爭視后 劉佩玥夢想當導演

#劉佩玥
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】近日劉佩玥（Moon）在台慶劇《美麗戰場》演活愛恨分明的李靜兒，贏盡人氣，並成功入圍爭視后。不過志氣高的Moon，坦言拍劇不是為獎項，終極目標是進軍幕後當導演。對幕前志不在此的Moon亦激罕談男友周志文，十分支持他離巢無綫後北上發展，更睇好他能在內地闖出一片天。

 

 

 

　　無綫兩齣台慶劇《美麗戰場》及《超能使者》，皆見到劉佩玥的蹤影，她在《美麗戰場》與林盛斌（Bob）的最強CP深入民心，最近更情侶檔剪綵搵真銀，又憑角色入圍爭視后。談及下月八日的台慶頒獎禮，分別入圍「飛躍進步女藝員」及「最佳女主角」的她，對獎項抱平常心，「我嘅心態不嬲係唔多諗，拍劇時更加唔會諗有無獎攞，就算攞唔到獎，之後都唔會hea住演戲。」

 

Moon憑《美麗戰場》的角色李靜儀，獲提名最佳女主角。（資料圖片）

 

不想與同期蔡思貝比較

 

　　2013年港姐季軍的Moon，明年便是入行第十年，多年來僅曾在《跳躍生命線》當女一，「呢十年我都好開心，努力做大家就會見到，我唔會孤芳自賞，亦唔想有太多期望！」提及同屆的港姐亞軍蔡思貝早已成為女一，去年更奪得視后寶座。Moon強調大家雖同屬港姐出身，但很難作比較。「我同佢感情都好好，大家各自有個人風格，反而我讀大學時修讀電影電視系，對涉足幕後更有興趣。」

 

　　銳意進軍幕後的Moon，原來早有大計，她表示︰「《美麗戰場》監製葉念琛同《超能使者》文偉鴻都啟發同教咗我好多，葉導好鼓勵我寫劇本，我依家都構思緊。（全力進軍幕後？）暫時繼續幕前工作，亦趁這段日子去了解導演嘅工作。」她指人生苦短，會努力追夢，「我唔會開空頭支票，亦都唔會再拖！」

 

睇好周志文北上追夢

 

　　談事業時雄心壯志，但提到緋聞男友周志文，Moon就欲言又止。從未公開認愛的Moon，談到周志文離巢無綫後的發展，她不但代言人上身，更大表支持對方北上發展。「佢前年喺內地拍咗網大（網絡大電影），不過呢兩年疫情影響，暫時返咗嚟香港，我知道佢好想繼續喺內地發展。（分隔兩地難維繫？）無問題嘅，朋友唔使成日見；最緊要佢做到想做嘅事，做乜嘢我都會支持。」她更透露周志文本來有機會接拍內地真人騷，「佢質疑自己唔夠能力，所以唔敢接，但我覺得佢應該乜嘢都試下，相信依家佢已經ready，我對佢好有信心，一個人只要肯努力必定會成功。」果然撑到底！

 

Moon將於明年在新劇《奪命提示》中擔任女主角。

 

Moon計劃與《美麗戰場》的好姊妹陳曉華（中）和陳瀅（右）出歌。（IG圖片）

 

Moon與周志文（左二）經常與友人開live唱歌，戀情在友儕間已不是秘密。（IG圖片）

 

周志文和劉佩玥緋聞傳足多年，曾一起出席公開活動。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#劉佩玥

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk