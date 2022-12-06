趁調整吼強勢股？航空股、電訊股可考慮？

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

隔晚美股低收，港股跟隨低開後表現反覆，半日跌幅收窄至181點。內地持續放寬疫情防控措施，個別板塊逆市做好，中資電訊股與航空股上望空間仍有多少？仍有什麼復常股值得留意？

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