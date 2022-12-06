加密貨幣市場受考驗！如何把握虛擬資產發展機遇？抓緊潛力衍生優質新職位及工種

全球最大加密貨幣交易所之一FTX於11月11日申請破產保護後，接連多間相關貨幣平台也同時面臨破產威脅，市場恐慌情緒持續蔓延，令加密貨幣市場受到前所未有的衝擊和考驗，也讓投資者對未來相關發展有所警惕。



據世界銀行今年4月的網誌指，截至2021年上半年，加密資產總量在過去兩年飈升至2.8萬億美元，而與比特幣（24%）相比，以太幣（40%）和穩定幣（24%）所佔份額也逐漸增加。這些加密貨幣是虛擬資產生態的一部分，世界不少地方為迎合虛擬資產的發展趨勢，都積極研究其發展策略以及監管制度。



不過，對於虛擬資產和金融科技（FinTech），多國仍以「摸着石頭過河」的審慎態度面對。例如新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore，MAS）董事總經理Ravi Menon今年8月的一次演說中，仔細闡釋當局對數碼資產開綠燈（服務商須有牌照），惟不鼓勵加密貨幣炒賣的取向，態度雖保守，但勝在明確；又例如經濟合作暨發展組織（OECD）在上月初發布虛擬貨幣稅務報告，滙集會員國目前針對虛擬貨幣和加密資產的稅務條文，有助促進加密資產生態圈納入規範。



與此同時，雖然加密資產和基礎技術（如區塊鏈）有望實現金融創新，但仍有對全球金融穩定構成一定風險。內地去年便宣布禁止加密貨幣交易，以遏止本來異常活躍的交投。但有趣的是，即使中央下達禁令，內地相關活動依然相當活躍。根據金融數據分析公司Chainalysis在9月發表的「2022年全球加密貨幣採用指數」（The 2022 Global Crypto Adoption Index），中國重回指數的前10名（2021年排第13位）。



事實上，加密資產與傳統金融系統的聯繫愈來愈緊密，前花旗銀行行政總裁潘偉迪（Vikram Pandit）就預期，傳統金融業會在未來3年內爭相涉足加密貨幣這個新興領域；據彭博報道，摩根大通（JPMorgan Chase）、美國銀行（Bank of America）等投資銀行，都在大舉招募相關人才，反映機構投資者正加速接納加密資產，高盛（Goldman Sachs）也開始提供加密貨幣期貨交易。





（圖片來源：UNSPLASH）



全球爭相發展虛擬資產，而香港政府於10月底公布的「有關香港虛擬資產發展的政策宣言」，也表明了政府的政策立場和方針，以配合未來Web 3.0、元宇宙和虛擬資產的生態發展。我們除了需要清晰與靈活性兼備的發展策略和監管措施，以助吸引本地和海外公司在本港開展相關業務之外，還要好好把握周邊市場的潛在機遇。



根據「2022年全球加密貨幣採用指數」顯示，在154個國家中，東盟有4個國家排首20位，包括越南（第一位）、菲律賓（第二位）、泰國（第8位）、印尼（第20位），可見東盟近年在虛擬貨幣的發展迅速。香港如能抓緊東盟市場的巨大潛力，向東盟輸出金融科技和智慧城市服務，助其發展虛擬資產的同時，也能刺激本港新經濟發展，衍生更多優質的新職位、新工種，讓我們的年青人發揮所長，共同打造香港成為國際虛擬資產中心。