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06/12/2022

Bill Gates推薦書單2022｜從歷年書單選出5本「All-Time Favorite」好書！有齊科幻小說、搖滾巨星傳記！你最想睇邊本？（附買書連結）

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　Bill Gates的年度心水好書書單出爐！

 

　　臨近年尾，Microsoft創辦人Bill Gates一如以往在其個人博客網站推介5本好書，不過今次有異於過去從12個月內閱讀的書本進行揀選，而是從他歷年讀畢的書單中精挑細選，當中有的是他從學生時代就一直很喜歡的作品，也有的是他在不久前才讀完，而且涵蓋不同範疇，既有科幻小說，也有搖滾巨星的回憶錄、元素周期表的演變歷史等！即睇Bill Gates推薦書單2022！

 

（圖源：gatesnotes）

（截圖自Bill Gates Youtube）

 

【Bill Gates書單2022】1.《異鄉異客》（Stranger in a Strange Land）

 

　　Bill Gates直言，《異鄉異客》是他最愛的科幻小說之一！

 

　　《異鄉異客》是由美國科幻小說作家Robert A. Heinlein所著，故事講述首次登陸火星的地球探險家全部遇難，一個孤兒卻奇跡般地倖存下來，並被火星人撫養長大。25年，孤兒被另一支火星探險隊帶回了「家鄉」地球，沒想到卻成為各大勢力爭奪的目標；在孤兒眼中，地球根本就是一個不可理喻的「新世界」，在經歷了一段追捕與冒險後，孤兒最後決定成立新興宗教……

 

　　不說不知，原來《異鄉異客》還是Bill Gates和Microsoft共同創辦人Paul Allen相遇相識的契機，事關兩人正是因為透過討論科幻小說而認識，也是Paul Allen告訴Bill Gates，Robert A. Heinlein的科幻小說不只是童書，當中還有很多作者想要傳達的訊息與想法，能使人多認識這個世界，甚至思考未來的可能性。

 

（圖源：amazon）

 

訂購《異鄉異客》經amazon官網

 

下頁繼續睇Bill Gates推薦書目

 

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