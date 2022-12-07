  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

07/12/2022

不設試食黃碼可入 工展會周五開鑼 送福袋150罐鮑魚

#工展會
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】第56屆工展會本周五（9日）於維園開鑼，入場費8元，「黃碼」人士亦可進入，惟場內續不設試食。廠商會形容今年是「苦盡甘來」，展會規模幾乎回復至疫前水平，盼能打破上屆近10億元的銷售額，入場人數達100萬。

 

有參展商在工展會首天推出大抽獎，20人可獲398元福袋，其中3人更額外獲150罐鮑魚。

 

　　有參展商首日舉行首100名顧客福袋抽獎，其中3人更可獲150罐鮑魚，冀市民消費力爆發。

 

　　工展會本周五至明年元旦一連24日在維園舉行，入場費8元，小童、65歲或以上長者、殘疾人士、及首2萬名新登記成為「工展會App」會員市民可免費入場；「黃碼」人士亦可進入，惟場內續不設試食。

 

冀破10億元銷售額 百萬人入場

 

　　廠商會會長史立德指，今屆工展會有420個參展商，逾860個戶外攤位，分10個主題展區，推出數百項「破抵價」優惠，包括多款1元產品，如紅燒元貝吉品鮑等；另新增「香港玩具時代」主題區，展示見證香港工業黃金歲月、陪伴多代市民成長的香港鐵皮玩具等，帶領市民走進時光隧道。史形容今屆工展會苦盡甘來，規模幾乎回復至疫前水平，社會已踏上復常之路，盼能打破上屆近10億元銷售額，入場人數達100萬。

 

今屆工展會有420個參展商，10個主題展區。

 

　　對連續3年不設試食，史稱可惜，強調有向政府爭取放寬，但理解近日疫情升溫，保障市民健康最重要。他又指，正與當局商討人流管制，料同一時間場內最多可容納1.5萬人。

 

　　安記海味董事總經理潘權輝指，鑑於經濟差和場內不設試食，將推出一系列優惠和新產品吸客，包括首日向首100名顧客派發抽獎號碼牌，20人將可獲價值398元福袋，其中3人更可再獲150罐鮑魚，未被抽中者亦可獲1罐紅燒鮑魚作安慰獎，並推出全新的鮑發財全盒、燈籠和鮑魚撈麵等。他又指，防疫放寬難免令更多市民外遊，但不少人買海味出外探親，海外港人亦藉此回港過節，盼工展會成「藥引」，令市民消費力爆發，冀銷售額較去年增1成。

 

　　首次參展的浚一企業有限公司市務主任陳喬宇稱，除於首8日和尾8日分別推出每日限量20包的5元東香醉米（0.5公斤裝）、及5元地道米粉，亦會推出以利市封設計的新年米包、買4送1的鮑魚和米新年禮盒等，盼在消費券「水尾」和熱鬧過節氣氛幫助下，銷售額可望有30萬元。

 

有參展商推出新年米包及禮盒，另限量推出5元米及5元地道米粉。

 

　　慶祝廠商會88歲生日，凡身份證號碼有相連的88數字、今年88歲、或在8月8日出生的香港永久居民，可到工展會網站登記參加獎賞活動，有機會獲388元禮品福袋乙份、每日首1千名入場人士可獲贈精美禮品1份等。

 

 

轉載自: 晴報

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#工展會

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk