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07/12/2022

限俄油價後的油價

#油價 #限價
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　　12月5日，歐美實施對俄油限價，限於每桶60美元，這對俄羅斯經濟及世界油價有甚麼影響？

 

　　這個60美元/桶，是高於今時烏拉山油價，亦高於5年平均價的叫價，亦高於俄企Rosnetf的平均折實價。60美元/桶仍給俄油企逾16%的資本投入回報，有約88億盧布收入，仍會繳以10億計的稅收予俄羅斯。因此這個60美元/桶的限價，對俄羅斯油收入確有影響，但未足夠重傷俄羅斯。

 

（shutterstock）

　
　　1．這個60美元/桶油是否真可實行到？未必。

　
　　2．這個限價只限於G7國家，G7以外國家買俄油是不受限的；

　
　　G7只在油輪的保險事上做手腳，歐美的保險公司不可以承保其所運的俄油高於60美元/桶。但這世界仍有非G7的保險公司，亦有非G7的油輪可運俄油。

 

　　其中一個國家就是中國，中國有自己保險公司、自家油輪，可以為俄羅斯運送高於60美元/桶的油，伊朗、印度更不用說。另外用俄油管運/賣的油就不會受制於60美元/桶了。

 

　　俄羅斯表明寧可減產也不賤賣俄油，對俄羅斯言，只要油價高於65美元就是可叫做打破你歐美的60美元/桶的限價制裁。

 

　　G7及歐盟國家有誰會買高於60美元/桶的俄油？不說其他國家，美國就是其中一個，他要補充之前釋放出來的戰略石油儲備，買的方法可以是透過買印度油，印度向俄買油，再將印度所產油與這俄油混合，就是印度油，這些油就算售70美元/桶，美國也樂意買。因為之前拜登政府曾表示，約於80美元/桶補回釋放出的戰略石油儲備，近日是否就是因此，使油價守於80美元/桶（圖一）？如果實施限俄油價半個月至一個月，油價仍未下行，就是要考慮有些「二五仔」的俄油買家了。

 

 

　　炒家就似乎對這個60美元/桶的限價不給力，油價在實施限俄油價日竟還上升（圖二）。

 

 

　　上周五(2日)布蘭特油收85.42美元/桶，西德州油收80.34美元/桶，兩者均低於油組國所預期減產後油價可上至90美元/桶預期。這個油價未及90美元/桶時，就不用指望油組國會增產了。

 

　　歐美對俄油限價是精神偉大肉體空虛，要限下價，又不敢限死。因為一旦沒有了俄油，油價就會如高盛所估升至300美元/桶，問你點頂。這亦是歐盟諸國在限俄油價事上要來回討論數月之因。

 

　　只要世界經濟仍未能甩開石油，油價在三至五年內必升，原因是世界經濟會轉好，需油將多。就算是電動車，不用汽油，但其用電，也可能是火力發電，能少得了石油嗎？

 

油價長線必升

 

　　在過去十多年，歐美諸國為求達碳中和，減碳之下，就是不開發石油供應，美國拜登政府更如是。油井是有壽命的，用久了，就會產量低以致要廢棄，油供應自然日趨減少。一直以來，歐美就是靠從發展國家中輸入石油，其用心是歹毒的，因他日通過甚麼的碳稅，你石油產國就要向用石油國交碳稅。因為你產油多產碳，我用油沒有產那麼多碳時，你就要向我交稅。即打劫完你之後，還要出我因打劫而出汗的工資呀！

 

　　油價短期會受這個限俄油價所影響，這是短綫炒家所極關注的。近期的好淡炒家盤見好友有所回落，但淡友未見大增，反見稍淡（圖三），似乎是好淡都不敢大出擊。

 

 

　　油價中線言，是受未來一兩年歐美經濟能否好，及中國疫控何時解封。歐美經濟仍會差，但中國已解除封控了。中國經濟幾時會帶動大量需油就待觀察，因為中國經濟跟外圍經濟是掛勾的。

 

　　長線言，油價必升，因為每年應投資於開發新油源的投資缺6000億左右，已缺了N年。在五年十年內，這個投資缺口會反映在每口油井的減產上，那時，不用甚麼的減產協議，油價都必升，限俄油價也就沒意義了。

 

　　近日油價支持位何在？應是在《華爾街日報》講大話謂油組國會增產，當時油價一插之時的約80美元/桶位（圖四）。

 

 

　　之後如何？應是在現水平徘徊吧！一直到明年6月油組國又開會時，又或油組國開個特別會議時。
　
(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

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