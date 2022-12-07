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07/12/2022

政治人物「學歷自卑」？抄襲論文假學歷不絕

#台灣 #政治人物 #假學歷 #抄襲 #林智堅 #民進黨 #鄭文燦 #國民黨
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

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    本欄每周二更新

　　台灣「九合一選舉」以民進黨慘敗、蔡英文辭黨主席落幕，好戲卻並未就此結束，續集緊接上場。候任黨主席熱門人選、前桃園市長鄭文燦因碩士論文抄襲，被台灣大學取消學位。事件就像「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳」一樣，除了打亂了民進黨接班布局，也凸顯台灣政壇靠混個碩士、博士學位「洗學歷」自抬身價的亂象。

 

「九合一選舉」民進黨大敗蔡英文辭黨主席負責。

 

　　早在「九合一選舉」大選初期，民進黨提名的桃園市長候選人林智堅，原本聲勢強勁，卻因為論文抄襲風波引爆炸彈。時任黨主席蔡英文一聲令下「全黨挺一人」，把抄襲論文硬掰成是政治打壓，側翼網軍火力全開，在他們筆下，島內最高學府台灣大學淪為二流野雞大學。然而台大的公信力畢竟遠超過民進黨，林智堅最終被台大認定抄襲論文，撤銷碩士學位。事件後座力除了引發一般民眾反感，也使中間和淺綠民眾以選票來抵制綠營，造成選舉結果的所謂「一屍五命」的預言成真，即林智堅一人完蛋就算了，還連帶拖累北台灣五位民進黨市長候選人（基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市）落選。

 

民進黨籍桃園市長鄭文燦（中）與民進黨前桃園市長候選人林智堅（左）先後被台大撤銷碩士學位。

 

　
　　民進黨慘敗後，正當輿論猜測鄭文燦極有可能接任黨主席之際，選前被檢舉的鄭文燦接獲台大通知，因論文涉及抄襲遭撤銷學位。除了鄭文燦之外，落選的民進黨基隆市長候選人蔡適應，也同時被台北大學以博士論文抄襲為由撤銷學位。而在這次「九合一選舉」中，牽涉到論文抄襲的候選人橫跨各政黨，包括：國民黨南投縣長許淑華、國民黨南投縣議長何勝豐、民眾黨新竹市長高虹安、國民黨新竹市議員林耕仁等。

 

　　根據台灣當局早前統計，台灣2350萬人口中，碩士、博士超過140萬人，全球排名第4。在立法院比例更誇張，本屆113名立委中，95%擁有大學或以上學歷，擁有碩士學位高達53%，博士學位20%。和美國比較，參議員擁有碩士學位18%、眾議院25%；擁有博士學位參議員4%、眾議員5%。台灣立法院碩士比美國國會高出超過2倍，博士多出近5倍。

 

　　那麼高學歷的立委，是否能有讓人印象深刻的表現，答案似乎並非正相關。像是台灣今年有一項民調，詢問「你是否知道現在的立法院長是誰？」回答「知道（說得出名字）」的比例為26.1%，回答「知道但講不出名字」的比例為10.5%，回答「不知道」的比例高達60.7%。也就說，6成民眾不知道立法院長是誰。此外，同樣有近6成民眾，不知道自己選區的立委是誰。顯見政治人物拿到碩士、博士學位後，從政表現並沒有變得更好或更受到選民關注。

 

　　島內有評論認為，政治人物一窩蜂想盡辦法混個碩士、博士學位，是出於「學歷自卑」。一般人除非很愛學術研究，或者想藉由攻讀碩士博士，以便畢業後賺更多錢，並不會再花時間爭取更高學歷。政治人物平常工作已經非常忙碌，根本沒有多餘時間去深造，分析認為這些人，不是沒有高學歷，就是覺得自己沒念過台大而遺憾。然而大多數政治人物沒本事也缺乏時間去認真讀書，遑論做學術研究結果，因此造就論文抄襲的歪風。

 

　　這次選舉牽涉學歷造假的國民黨南投縣議長何勝豐，在2014的選舉公報上的學歷是小學畢業，但是2016年火速變成亞洲大學生物與醫學資訊學系碩士，因而遭人檢舉抄襲自己秘書的論文。

 

　　何勝豐的回應有別於其他捲入論文抄襲的政治人物，他強調撤銷碩士學位也沒關係，反正自己靠長期地方服務獲得選民認同。這樣的回應讓對手根本無從反擊，事件不到兩天便沒人理會，選舉結果顯示，何勝豐即使沒有碩士頭銜依舊順利連任。

 

　　台灣其實有不少基層民意代表，靠努力服務選民而當選，卻跟風搞個碩士頭銜，讓自己看起來是因為受過高等教育獲得選民支持。這種做法不知是對自己學歷自卑，抑或鄙視選民的智慧。

 

 

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