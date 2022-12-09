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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

09/12/2022

做廣告不再傳統！要兼顧網站、應用開發！IT人轉投業務顧問：看好亞太區市場！

#市場推廣 #國際數碼顧問公司 #Appnovation #廣告業 #轉行 #管理 #數碼轉型
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國際數碼顧問公司Appnovation亞太區總裁崔寶文表示，會與員工不定期對談，了解他們的回饋。（彭振濠攝）

 

　　各行業談論數碼轉型，新時代企業面對不同挑戰，為企業提供數碼轉型服務的國際數碼顧問公司Appnovation亞太區總裁崔寶文（Leo Tsui），本身亦是由傳統轉型到新行頭，由IT人轉為業務顧問角色。

 

　　崔寶文早前上任Appnovation亞太區總裁，負責領導亞太區團隊，為不同行業客戶提供數碼轉型方案，他強調，服務不像傳統的廣告及市場推廣工作，而是會與客戶一同合作，開發不同應用提升數碼轉型效果。

 

　　十多年來都在傳統廣告代理行業工作，崔寶文分別曾在DDB Group Hong Kong、Tribal Worldwide Hong Kong及Mirum Hong Kong擔任過管理層職務，本身是技術人出身，大學時在加拿大修讀電腦科技，精於程式開發，從無想像自己會轉到市場推廣及業務營運工作。

 

透過全球的人力資源，Appnovation可解決部分人手不足的問題。（受訪者提供圖片）

 

加國回流轉跑道 成轉捩點

 

　　崔寶文坦言，畢業後於加拿大工作數年，當時碰到全球大環境經濟不景，美國911事件、SARS疫情下經濟收縮，在香港出生的他決定回流，最初想由科技做起，但當時經濟環境不理想，香港企業大多將技術部門外判到印度及內地，令他萌生轉跑道的念頭，加入廣告及市場調查公司工作，想不到成為他職場上的轉捩點。

 

　　廣告行業並不易為，要接觸客戶、媒體，亦要顧及數碼相關事務，但工作卻令崔寶文對行業興趣日增，尤其是近年市場轉變急促，做廣告已不再傳統，網站、應用開發也要兼顧，更要一一與客戶研究才可解決問題。

 

　　崔寶文坦言：「客戶在這年來認識到必要走數碼方向，更願意尋找傳統廣告公司以外的合作單位。」

 

　　不過他亦明白，Appnovation在亞洲地區知名度仍不高，但其實該公司不乏知名客戶，包括香港賽馬會等，擔任亞太區旗手，他認為全球6成人口在亞太區，Appnovation看好的不但是香港市場，公司過去15年業務增長點在歐美，未來則會是亞太區。

 

讓同事感到被認同，該企各主管會經常嘉許員工。（受訪者提供圖片）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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