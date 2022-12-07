本港失業情況有改善！最新失業率3.8% ，兩年半最低，經濟活動逐漸回復正常！

本地失業率持續改善。政府統計處早前公布最新失業率，今年8月至10月失業率為3.8%，較7月至9月的3.9%下降0.1個百分點，除了是連續6個月下跌外，亦是兩年半以來最低，另部分行業失業率下跌，預期隨著放寬防疫措施等多項因素影響下，經濟活動能逐漸回復正常。在Moovup 搵工平台上求職的數目也同樣在暑假過後呈現下跌，曾經失業的人士在近半年已經陸續找到新的工作，而靠近年底，轉工的數目將會進一部下跌，令僱主人手上面對更大的壓力。

失業人數減逾7,000人 仍有14.7萬人失業

據政府統計處數字顯示，今年8月至10月失業率為3.8%，較7月至9月的3.9% 下降0.1個百分點。此外，就業不足率亦由今年7月至9月的1.8%，下跌至8月至10月的1.7%，下跌0.1個百分點。全港總就業人數增加約1.97萬，至約364.8萬人，最新全港失業人數為約14.7萬人，較上月公布的數字減少約7,900人。

勞工市場短期前景將取決本地經濟活動表現

按行業分析，許多主要經濟行業的失業率及就業不足率均見下跌。與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率，今年8月至10月最新為5.2%，較上一個三個月期間下跌0.6個百分點。其中，餐飲服務活動業的失業率下跌0.8個百分點至5.4%，零售業的失業率下跌0.5個百分點至5.2%。多個其他行業的失業率也下跌，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業，最新為8.2%，較上一個三個月期間下跌0.9個百分點；另運輸業失業率最新為4.4%，亦下跌0.3個百分點。

《七公主》劇照

由於三年疫情很多人都未能外遊，估計聖誕、新年期間將有很多人離港消費，而目前入境仍然有部份限制，所以到明年入境限制進一步放寬的時候，香港失業率應該將進一步下降。

勞工及福利局局長孫玉菡亦表示，隨著本地經濟活動恢復，勞工市場繼續改善，預期勞工市場的短期前景將取決於本地經濟活動的表現。金融狀況收緊將繼續抑制需求，但只要疫情持續受控，防疫措施適度放寬，再加上消費券計劃的幫助，經濟活動應能逐漸回復正常。