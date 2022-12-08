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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

08/12/2022

LV再與草間彌生crossover！波點女王打造最新聯名波點手袋

#數碼營銷 #藝術 #草間彌生 #Yayoi Kusama #Louis Vuitton #日本 #廣告
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　彩色波點圖案、大南瓜、紅髪冬菇頭，就算你對藝術毫無興趣，總也會認識日本國寶級藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）。十年前 Louis Vuitton 首次與草間彌生 crossover，推出圓點手袋，掀起一片熱潮，今年再度攜手打造最新聯名系列，令人期待。

 

　　為 Louis Vuitton x Yayoi Kusama 系列造勢，一連串廣告活動率先在東京展開，包括無處不在的廣告牌、3D動畫、波點箱型車、南瓜熱汽球、大型裝置藝術等等，應有盡有。在一系列宣傳活動中，草間彌生粉墨登場，展現一貫趣怪可愛的獨特形象。

 

（圖片來源：Louis Vuitton）

（圖片來源：Louis Vuitton）

 

　　草間彌生雖然已屆九十多歲高齡，但仍然精靈活潑，型格十足。這個「波點婆婆」別具一格的作品充滿震撼力，舉世知名，影響深遠，被譽為「二十一世紀十大前衞藝術家」，實在當之無愧。

 

（圖片來源：Louis Vuitton）

 

　　草間彌生自稱是一位「精神病藝術家」，原來她小時候曾產生幻覺幻聽，並常企圖自殺，然而內心的恐懼反而成就了她在藝術方面的發展。其實不少藝術家皆有精神病，天才藝術家與精神病人也許只是一線之差？

 

Louis Vuitton x Yayoi Kusama 系列宣傳預告片：

 

 

「KOKI東京之旅」Louis Vuitton x Yayoi Kusama 系列宣傳片：

 

 

 

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