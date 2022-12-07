職場女王Son姐：齊齊睇Elon Musk給Twitter員工的信，不能同意更多！

最近在網上讀到一封，據說是Elon Musk 收購Twitter之後給員工的信，當中提到6個重點，我不能同意更多，急不及待和大家分享我的見解：

第一點：如非緊急，不要開會

SON姐話：即使緊急，不要開會

去到危急關頭，需要當機立斷的時候，還要call開會等齊人，七嘴八舌討論一番之後才做決定？所謂尋求共識，只是逃避負責任！點解我想起港鐵？

第二點：與自己無關的會議，無需開

SON姐話：問題是，會議與自己是否有關，並不是員工自己能夠做決定的事。尤其是擺到明開會，不是為了討論議題，只是為了領導人要發表講話，沒有一班下屬員工的陶醉與鼓勵，開來幹甚麼？

第三點：開會規模愈細愈好

SON姐話：不只是愈細愈好，還要愈短愈好！只有事必關己落手落腳做事的人才有資格參與會議，想抽水的，唔該去pantry自行斟水！開會前應該做好準備，123拍板，一係做一係唔做，完！

（圖片來源：James Duncan Davidson）

第四點：直話直說不要拐彎抹角

SON姐話：有說話想講，但不知道應不應該講，收聲可也！有說話想講但不敢講，忍氣可也！有說話想講但又怕得罪人，吞聲可也！一句到尾，一係講一係唔講，何解硬是要把簡單說話複雜化？

第五點：疊床架屋費時失事

SON姐話：有問題不是直接問有關人士攞答案，偏偏要搞大龍鳳，旁敲側擊問周邊唔關事的人，結果造就卸膊機會個個耍太極乾坤大挪移，不是費時失事，是累事！點解我又想起港鐵？

第六點：Common Sense

SON姐話：Come on Elon 請問瞓醒未？在一個沒有common sense的世界，要求員工有common sense，究竟誰比誰更沒有common sense？

我都知人比人比死人，畀個天我做膽都不敢和Elon Musk比！

不過實在愈寫愈傷心，忍不住老淚縱橫！Elon Musk接手Twitter炒晒所有老臣子舊人！員工福利取消，包括埋Work from Home的機制，講到明要員工做好日以繼夜、夜以繼日地長時間工作的準備。竟、然、請、到、人！？

我餐廳想請人，整個行業請人難我知，只是不知道原來今時今日員工更表，是員工根據自己邊日想返，想返幾多點，做幾多個鐘自己決定填的。吊詭的是，即使填咗，都未必返工，贈我一句『睇緣份啦！』今次我想起的，是葵花寶典！感謝施主，我會努力修練！