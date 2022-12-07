【美股星期三】黃偉康：油價難返百元關？粉飾櫥窗應驗嗎？中概股續勝科技龍頭？

嘉賓： 安里控股主席兼行政總裁 黃偉康(Andrew)

隔晚美股在經濟衰退憂慮下再度受壓，油價則重返俄烏危機前水平。美股三大指數自10月低位起反彈9%-17%，年底前尚有粉飾櫥窗活動嗎？中概股近期表現尤勝美國龍頭科技股，除估值低外，內地逐步放寬疫情防控措施亦是推手之一；反觀龍頭科技股則受裁員、強美元等因素影響，兩者的強弱勢料維持多久？中概股仍有寶可尋嗎？

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