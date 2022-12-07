金管局早前公布，外匯基金今年首三季的投資表現。我相信，對很多普羅市民來說，這個數字是頗震撼的，當中包括我的姊妹Sara。

「我有沒有聽錯，外匯基金今年首三季虧蝕了2655億元？這真是個天文數字呢！原來擁有大量投資專家的金管局，管理我們的外匯基金也是一般呢！我明白，今年首三季，環球投資市場都不景氣，尤其是9月和未公布的10月，股市跌到令人心賽，但我估不到，她們會蝕這麼多。」Sara向我訴說，她對外匯基金今年投資表現的感受。

「明白妳的感受，但我必須替金管局說句公道話。首先，雖然2655億對小市民來說是一個天文數字，但相對於外匯基金的總資產，實際佔比其實很細呢！」

「是嗎？到底多少？」

「大約只佔6.3%。」

「6.3%？即是外匯基金的資產有近4萬億元？」

「妳的心算很不錯，對呀，外匯基金截至今年9月底，總資產大約39676億港元，所以，蝕2655億元其實不算大數目。但我同意，外匯基金今年首三季的表現，是半世紀以來最差的，更遜於2008年金融海嘯時，當時全年也不過蝕錢5.6%。」

「原來只蝕6.3%，我自己今年為止的投資，也不止蝕6.3%呢！」Sara告訴我，她自己的投資成績。

「我還想替補充幾點。首先，過去近30年，外匯基金都是賺多蝕少的，當中只有2008年金融海嘯時蝕了5.6%，另外就是2015年蝕了0.6%，然後就是今年首三季這6.3%。」

「啊，是嗎？第四季環球股市大幅反彈，尤其是港股，應該可以追回一些失地的，埋單可能好過2008年的！」Sara樂觀地說。

「有機會，如果美國的通脹回落，未來應該不會大幅加息，內地又似乎會放寛防疫限制，都利好債券和股票市場的。」

「但我有疑問，我看報導，外匯基金的資產中，債券這一部分，也蝕了很多錢。首三季計，蝕得還多過港股，跟其他股票相比，蝕幅也頗接近呢（見附表）！不是說，債券已經是很保守的投資工具嗎？」

「正如金管局總裁余偉文所形容，今年的投資環境異常惡劣，股匯債都大跌，簡直無險可守。過去的經驗是，股票下跌的日子，債券便會上升，這樣就可以對沖風險。又或者，債券下跌時，股票可以造好，同樣可以對沖風險。」

金管局總裁余偉文。 （資料圖片）

「正是呢！」

「但觸發今年股匯債大跌的元凶，其實就是美國的『暴力加息』，最影響債券價格的一個因素就是息口。妳記住，息升就債跌，息跌就債升。另外，美息升，就令美元強，相對其他外幣就跌。另外，息口上升就意味公司的借貸成本上升，也不利股市，結果就出現今年股匯債齊跌的『奇景』了。」

「股票和外匯我都明白，但債券也跌得厲害，我始終摸不著頭腦，可以再解釋一下嗎？」（待續）

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