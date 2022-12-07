世界盃8強大戰！賽前預測：法國技術勝英格蘭，巴西輕取克羅地亞

早在世界盃未開始前，本欄就已經預測巴西、阿根廷、法國和葡萄牙四強穩膽，目前預測實現一半；8強中這四隊仍看高一線，而且不在8強對碰。

當然許多人會說，若西班牙昨晚贏了摩洛哥，8強對葡萄牙便不一定葡萄牙贏⋯⋯對。正如昨晚又有多少人相信，當西班牙領隊要求球員在過去一年練習射1000球12碼，昨晚到射12碼分勝負時，卻一球不進。

或許摩洛哥就在過去一年，苦練門將，要求他救足1000球才帶他去決賽周。

球迷只看結果，不看數據，強如西班牙昨晚只有6次埋門，2次中目標；反而摩洛哥有8次埋門，1次中目標。為什麼不強攻，只在中場打橫搓傳，埋門欠奉？

洛迪在曼城踢防中，卻給領隊安歴基安排踢中堅，西班牙沒中堅嗎？對手又弱只求守和射12碼，西班牙可以強攻，卻沒有板斧，換人又慢，浪費了一班天才球員。所以常說，兩陣對壘，領隊才是重點。

8強大戰在周五晚展開，幾乎都是強強對話，最有話題性的，當屬英法大戰。

英法兩國在國際賽曾經碰頭31次，讓人猜不到的，竟然是英格蘭以17勝5和9負佔上風；不過追溯最近一次交手，就是2017年的友誼賽，法國以3:2獲勝。（圖片由作者提供）

法國作為衛冕冠軍，今屆雖然徵召多個年輕球員，但勝在三線平均，加上有奪冠經驗，陣容又不算老，所以成為大熱門並不為過。

英格蘭今屆同樣起用大批年輕球員，加上上屆殺到四強，經驗上未算輸蝕，老中青三代結合，也不能小看。但如果從三方面看，法國則絕對佔優。

先比較兩隊的領隊。修夫基上屆開始帶隊，取得第四名的成績，有交代。

不過，他始終不是頂級領隊，尤其在排兵佈陣和換人變陣上。只要看上場16強領先塞內加爾3:0時，修夫基竟然仍要哈利簡尼踢足全場，絕對是大錯特錯。

如果英格蘭晉級，甚至踢到決賽，幾乎是不夠三日就踢一場，簡尼已經30歲，作為最有威脅的射手，竟然不讓他休息？別說疲倦，萬一受傷，接下來的比賽該如何是好？

修夫基固執。例如查比亞在第一場發揮不俗，但之後獲加復出，修夫基就不再用查比亞，其實將他安排在左閘，代替梳爾也未嘗不可。（圖片由作者提供）

反觀法國領隊迪甘斯，經驗老道，上屆奪冠靠的是一套穩守突擊的消耗戰術，今屆中場少了簡迪和普巴，防守力度減弱，就改為踢控球，用兩翼側擊，拉空對手的防線。

迪甘斯在輪換、變陣都比較出色。例如篤定出線的小組賽最後一場，他幾乎用上所有後備球員，讓正選休息，又可以保持後備球員的狀態。

這就是修夫基和迪甘斯的差別。

華拉尼今屆在法國隊一夫當關，防線穩健，他功不可沒。幸好當時聯賽受傷後趕及復出，迪甘斯也沒放棄他，才有八面玲瓏的表現。（圖片由作者提供）

再看兩隊佈陣，英格蘭基本上踢4231，其實過於保守，踢雙防中等於少了一個攻擊球員，浪費了年輕球員的創造力。

但法國則非常有趣，不斷在433和451之間遊走，遇上不同類型的對手，都可以隨意變換，既可以打反擊，又能踢控球在腳。

更重要的，是法國有幾個可以改變戰局的球員。麥巴比是天才球員、基奧特的入球觸覺、還有基沙文的傳送能力，都是足以改寫賽果的板斧。

基奧特多年來被人詬病：技術差、不穩定，但偏偏他贏過世界盃、歐聯、英超、意甲、法甲等冠軍，如今更成為國家隊入球記錄保持者，可謂足球員大贏家；更重要的是他令到笑他的人，看來笑到最後的原來是他。（圖片由作者提供）

相反，英格蘭能夠扭轉乾坤的球員，除了哈利簡尼，其他球員像科頓和撒卡都太年輕，或者級數不足。

英格蘭面對法國，絕對是一場硬仗，但法國整體質素較佳，加上經驗和氣勢高一籌，晉級機會較大。

C朗昨晚擔任後備，葡萄牙整隊的踢法立刻變得快速高效，判若兩隊，證明C朗時代結束了。對摩洛哥是否還讓他出任正選，如何排陣，看似影響葡萄牙能否過關。不過，葡萄牙4強在望。（圖片由作者提供）

另一場8強戰巴西對克羅地亞，雙方都是技術型球隊，應是精彩的傳控大戰。

巴西今屆大熟大勇，中前場年輕有活力，後防線就主打經驗。小組賽和上一場淘汰場都踢得予取予攜，證明質素在大部分球隊之上。

巴西今屆全數入選球員都有份上陣，上場大勝韓國，球員跳舞之餘，連領隊泰迪都一齊參與，氣氛融洽，重拾快樂足球，入決賽奪冠都可能。（圖片由作者提供）

克羅地亞靠著韌力，和對手消耗，猶如上屆翻版一樣。不過，球隊正選陣容年紀略大，上場都不能打敗日本，要踢足120分鐘，負荷太大，今仗面對巴西將會很吃力。

克羅地亞威脅有限，巴西贏面較高。除非巴西輕敵或排錯陣，如無意外巴西應該輕取克羅地亞，4強面對阿根廷。

摩洛哥有啲上屆克羅地亞的影子，上週已經講過，憑穩健防守，加上高效率突擊，踢法有紀律，已經連續擊敗比利時和西班牙，不過運氣不會再眷顧，他們走到8強，已經創造歷史。（圖片由作者提供）