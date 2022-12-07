超快閃榴槤自助餐！食盡馬來西亞國賓AAA級榴槤！別開生面榴槤薄餅、榴槤壽司、榴槤燉雞湯、脆炸榴槤球，榴槤迷召集！

世界莫名其妙，天氣變幻莫測，既然大閘蟹都遲來了，榴槤又怎會早到呢？所以踏入12月臨近聖誕，我們不一定要吃火腿，也可以吃靚靚榴槤大餐……

近日尖沙咀海景嘉福洲際酒店（InterContinental Grand Stanford Hong Kong ）的海景咖啡廊，就跟榴槤供應商榴槤千金，合作推出以榴槤為主題的「馬來西亞榴槤飄香」自助餐。該供應商擁有馬來西亞彭亨州自家果園，提供的都是國賓AAA級榴槤，所以品質調控比較佳，酒店自助餐也因此樂於做聯乘。

海景咖啡廊的自助午餐是有點瘋狂，客人可在90分鐘內無限任食多款國賓AAA級榴槤，基本上是榴槤當飯食囉，不過因為是自助午餐，所以並不是人人可以參加，至少上班族就未能享用，機會只能留給比較清閒的無業/退休/請假人士。至於自助晚餐，情況是有點不同，每位食客可配給一份共三至四款（視乎當日供應）AAA級榴槤 —— 各位讀者是否嫌分量太少呢？原來尚有供應很多款以榴槤入饌的冷盤、熱菜和甜品，所以都是無限任食，只不過以不同形式提供啫。

踏入十二月，聖誕樹都出了，我們卻不吃火雞，而在吃榴槤。

今次的美食推廣，雖然很短期，但都做了不少佈置。

可能令各位榴槤迷最掃興的，是這個「馬來西亞榴槤飄香」自助餐的供應期真的太短，只限由11月28日至12月9日，即是本文出街只剩三日囉！你叫像我這樣的寫食人士情何以堪呢？不過站在酒店營運立場，美食推廣有時不太適合拉得太長，長得滯就做到殘做到爛，令人開始感到生厭，然後冇得返轉頭再做，所以呢，有時寧願要在好短時期有好Intense反應，跟著見好即收，讓各界意猶未盡，就可以明年捲土重來再掀高潮。

差點忘記了要提一提，透過官方網上商店預訂自助晚餐可享高達75折優惠，如果各位讀者有興趣，不妨上網碰碰運氣。

餐廳室內牆壁都粉飾過，貼上帶有東南亞風情的畫作。

酒店員工處理多款榴槤，真是做到手都軟，若果本身不嗜或討厭榴槤，就簡直是「厭惡性工作」。

我享用的是自助晚餐，每位食客可獲一份榴槤，當晚就一份共有四款，分別是貓山王、高山XO、蘇丹王、謎之槤，大家吃過之後，均異口同聲認為 —— 其實都意料中事 —— 以貓山王的味道最好最香最濃，當然，每個人的口味和喜好不同，各款榴槤都有其粉絲，得出的結論也有可能不一樣，但可以好肯定的，是貓山王必須要放到最後才享用，否則其他味道較輕的榴槤品種的味道會被遮蓋。

我用餐當晚，每位食客均可獲得一份四款榴槤，分別是貓山王、高山XO、蘇丹王、謎之槤。

下一頁：更多榴槤自助晚餐美食