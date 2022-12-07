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07/12/2022

冬至盆菜2022｜編輯精選全城最正最抵Top 10盆菜：包攬鮑魚花膠／麻辣／雞煲／和牛／北海道毛蟹！網上預訂折上折！買盆菜送《過時．過節》戲飛、餐飲券！（附訂購連結）

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　冬至、新年等大時大節，每家每戶必吃盆菜「過時過節」，象徵闔家團圓、豐衣足食！適逢以冬至飯局作為故事原點的《過時．過節》最近上映，再次掀起「盆菜」熱！即睇編輯精選全城最正、最抵盆菜，有傳統、有新派，仲有素盆菜揀！總有一款啱你口味！提提大家，不少餐廳及酒店正推出盆菜早鳥優惠，想食得更抵就要及早預訂啦！


【冬至盆菜2022】1. LUBUDS：電影《過時．過節》主題鮑魚海味盆菜


　　由新銳導演曾慶宏執導，毛舜筠、謝君豪、呂爵安@MIRROR、談善言、袁澧林、盧瀚霆@MIRROR及馮素波主演的《過時．過節》好評如潮，上映踏入第二周已衝破800萬元票房！雖然《過時．過節》看得人超揪心，但為了讓觀眾感受到與親朋好友「圍爐」的溫馨時光，LUBUDS集團中菜部度身炮製兩款口味的《過時．過節》應節主題盆菜，分別為「鮑汁鮑魚海味盆菜」和「麻辣鮑魚海味盆菜」，兩款盆菜均適合6人享用！

 


（《過時．過節》劇照）


　　兩款《過時．過節》應節主題盆菜均選用8頭南非金皇鮑魚、甘香味美的沙井蠔豉、澳洲一品乾婆參、海中蝦、自家製燒鵝、貴妃雞、燒腩肉、蝦丸、鯪魚球、豬手、北菇、支竹、蘿蔔、芋頭及旺菜等食材。一款配以紅棉行政總廚邵德龍師傅的皇牌鮑魚汁，味道鮮甜可口，倍添菜餚鮮味；另一款則配以LUBUDS 川菜享負盛名、由行政總廚李志光師傅親手主理的麻辣汁，集麻、香、辣於一身，保證愈食愈有勁度！

 


　　各位戲迷留意！《過時·過節》主題盆菜以盆菜券形式發售，每券售價為$1,788，憑《過時·過節》戲票尾購買盆菜可減$100！凡於11月24日至12月30日期間於LUBUDS旗下各門市、網上購物平台LUBUDS Choice及LUBUDS會員應用程式預購《過時．過節》主題盆菜，更可獲《過時．過節》禮物包，內含印有主角簽名獨海報一張、《過時．過節》特色記事簿一本，以及兩張電影《過時．過節》正價換票證及兩張二十元戲票折扣券！


LUBUDS《過時．過節》主題鮑魚海味盆菜（鮑汁／麻辣）

售價：$1,788（6人用）

訂購日期：即日起至12月30日

領取地點：LUBUDS指定餐廳門市，包括悅、川川、望月樓、后園、念川居（詳細地址

按此訂購


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