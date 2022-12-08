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08/12/2022

【罰款大增】亂拋垃圾$3000 店舖阻街$6000 擬明年次季修例

#亂拋垃圾 #定額罰款
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　　【晴報專訊】政府嚴打「垃圾蟲」，擬把19年未調整過的亂拋垃圾、隨地吐痰及亂貼街招等7項定額罰款，由1,500元倍增至3,000元。而過去3年店舖阻街投訴急升57%，發出的告票亦升近倍，故當局亦建議罰款增3倍至6,000元，將展開公眾諮詢1個月，最快明年第二季修例。菜販及海鮮檔均指，店舖面積少，需減少入貨，嘆勢影響生意；花墟花檔則批變相增經營成本，或需轉嫁市民。

 

亂拋垃圾等定額罰款1,500元已19年未調整，政府提高罰款建議將諮詢公眾1個月。

 

　　政府向立法會提交文件指，亂拋垃圾投訴數字由2019年的2,262宗，增至去年的3,117宗，升幅為38%；隨地吐痰投訴亦在同期由57宗增至113宗，飈升98%；店舖阻街投訴亦升達57%至23,510宗。而去年所發出的定額罰款通知書，亂拋垃圾及店舖阻街分別達46,437張及14,897張，較2019年分別增9%及96%。另2019年至2021年就非法棄置建築廢物的告票，有173張增至264張，升幅為53%；單是去年，政府清理的非法棄置建築廢物逾2,000噸。

 

不建議推累進式罰款

 

　　政府稱，相關定額罰款19年未調整，一直維持1,500元，累積通脹約為60%，建議調高7項涉公眾人士的罰款，包括亂拋垃圾、隨地吐痰及亂貼街招等，由1,500元增至3,000元；而店舖阻街、非法擺放廢物的罰款則增至6,000元。對有建議推行累進式定額罰款，政府指因需要一個實時及完整的資料庫，相關係統要求高，相信會令現場執法程序更為繁複，故不建議推行。

 

　　對於亂丟垃圾罰款增倍，有市民仍認為阻嚇性不大，因為成效在於當局的執法頻率，否則「罰幾多錢都無用」。

 

　　太子花墟一向有不少花店把貨品放於店外，臨近聖誕，昨所見不少聖誕樹已「列陣」店外，花店店長陸小姐批評，店阻街罰款過高，「即係逼人執笠」，坦言鮮花需吸收陽光，「無辦法呀都要擺」；另有店主指，現時每月都因為阻街被罰款6,000至7,000元，坦言「罰款都無所謂」。香港鮮花批發商會主席黃慶強亦說，花墟是全港鮮花集散地，「無得減少入貨」，直言花價、人工及物流等成本上漲，期望政府體諒，否則成本只能轉嫁消費者。

 

花墟是全港鮮花集散地，有商戶指難以避免要將貨品放於店外。

 

店舖罰款當交租 議員指未夠阻嚇

 

　　九龍果菜同業商會理事長張志祥指，近3個月政府嚴打非法阻街，惟商舖及排檔地方狹小，現只能減少入貨量20至30%，變相令生意大減，盼政府與業界有商有量，容許大時大節寬鬆處理。香港海鮮業聯合總會主席李彩華說，以市民角度是好事，惟商舖短期內只能存放於貨車內，「賣幾多就搬幾多」，屆時需增聘人手，勢影響生意。

 

 

　　立法會議員何俊賢相信，不少店舖會視罰款如「交租」，認為需引入累進式罰款增阻嚇力；另一議員楊永杰指，過去接獲不少市民投訴被食環署亂發告票，包括因垃圾桶已滿，將煙頭放於垃圾桶頂部時，卻被風吹落地，建議釐清亂拋垃圾定義，以免市民誤墮法網，又建議針對重犯個案，加設「扣分停牌」罰則。

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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