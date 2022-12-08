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08/12/2022

大批信用卡遭盜用 熱線無人聽 渣打致歉籲即時鎖卡

#信用卡 #渣打 #盜用
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　　【晴報專訊】大批持有渣打信用卡的市民，近日發現信用卡疑被人盜用，大量網民在渣打銀行fb專頁留言，指其信用卡在數分鐘內被連續盜用了十多次，亦有人報稱昨晚已被人刷了逾55美元，但致電信用卡中心熱線求助時，一直無人接聽；也有人指登入手機程式亦有問題。

 

渣打銀行證實近日可疑交易有上升趨勢

 

　　渣打銀行回應稱，為客戶致電服務熱線要長時間等候致歉，又證實近日發現可疑交易有上升趨勢，除已就「毋須出示信用卡」交易向持卡人發提示訊息，亦加強監察系統及保障客戶措施，籲如發現未經授權交易，可於網上理財或SC Mobile即時封鎖信用卡，1個月內為已入賬的信用卡交易提出爭議請求，銀行會作跟進，並承諾會為所有經核實的非授權信用卡交易退款，持卡人毋須承擔責任，又強調沒證據顯示個人資料外洩。

 

　　電腦保安事故協調中心補充，用戶收到可疑電郵或SMS，應先向官方渠道核實，並保留可疑交易紀錄作申訴。

 

首3季339宗網上信用卡盜用案

 

　　財經事務及庫務局局長許正宇昨指，警方今年首3季接獲339宗涉網上信用卡盜用案件，共損失約500萬元；金管局今年首10個月接獲涉未經授權信用卡交易投訴有307宗，是去年全年的93%。

 

轉載自: 晴報

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