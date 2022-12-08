暖笠笠！在家神還原「法式洋葱湯」經典味道！一個秘技煮出更香甜洋葱味

我們很多時候去餐廳都喜歡點西湯，法式洋蔥湯便是其中一個我很喜歡的湯，但大家不要認為洋蔥湯只能在餐廳或酒店才做到，今天我就教大家如何在家也能做出快、靚、正的法式洋蔥湯。

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦





法式洋蔥湯起源於18世紀，傳統做法用上炒至焦糖化的白洋蔥、牛肉清湯、白酒、月桂葉和番荽；而一般的洋蔥湯則會用不同類型的洋蔥。我的做法會用上牛肉湯和雞肉湯，牛肉湯比例較多。要做出好味的湯，一定要有耐性將洋蔥炒至焦糖化，用不鏽鋼鍋具尤為適合。不過，大家一定要注意火喉，不要太心急而煮燶。芝士可以用傳統的Gruyère，也可以用Gouda 、巴馬臣又或是車打芝士。

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