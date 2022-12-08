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08/12/2022

暖笠笠！在家神還原「法式洋葱湯」經典味道！一個秘技煮出更香甜洋葱味

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  • John Rocha 鹹蝦燦

    John Rocha 鹹蝦燦

    飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師

    中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。

    Facebook： John Rocha鹹蝦燦
    Youtube： John Rocha Cooking
    Instagram：johnrochacooking
    網站

    鹹蝦燦假日煮場

    隔周四刊出

　　我們很多時候去餐廳都喜歡點西湯，法式洋蔥湯便是其中一個我很喜歡的湯，但大家不要認為洋蔥湯只能在餐廳或酒店才做到，今天我就教大家如何在家也能做出快、靚、正的法式洋蔥湯。

 

食譜作家、料理導師
John Rocha鹹蝦燦

 


 

 

　　法式洋蔥湯起源於18世紀，傳統做法用上炒至焦糖化的白洋蔥、牛肉清湯、白酒、月桂葉和番荽；而一般的洋蔥湯則會用不同類型的洋蔥。我的做法會用上牛肉湯和雞肉湯，牛肉湯比例較多。要做出好味的湯，一定要有耐性將洋蔥炒至焦糖化，用不鏽鋼鍋具尤為適合。不過，大家一定要注意火喉，不要太心急而煮燶。芝士可以用傳統的Gruyère，也可以用Gouda 、巴馬臣又或是車打芝士。

 

下頁睇詳細食譜！

 

 

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