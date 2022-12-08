08/12/2022
暖笠笠！在家神還原「法式洋葱湯」經典味道！一個秘技煮出更香甜洋葱味
John Rocha 鹹蝦燦
John Rocha 鹹蝦燦
飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師
中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。
Facebook： John Rocha鹹蝦燦
Youtube： John Rocha Cooking
Instagram：johnrochacooking
網站
鹹蝦燦假日煮場
隔周四刊出
我們很多時候去餐廳都喜歡點西湯，法式洋蔥湯便是其中一個我很喜歡的湯，但大家不要認為洋蔥湯只能在餐廳或酒店才做到，今天我就教大家如何在家也能做出快、靚、正的法式洋蔥湯。
食譜作家、料理導師
John Rocha鹹蝦燦
法式洋蔥湯起源於18世紀，傳統做法用上炒至焦糖化的白洋蔥、牛肉清湯、白酒、月桂葉和番荽；而一般的洋蔥湯則會用不同類型的洋蔥。我的做法會用上牛肉湯和雞肉湯，牛肉湯比例較多。要做出好味的湯，一定要有耐性將洋蔥炒至焦糖化，用不鏽鋼鍋具尤為適合。不過，大家一定要注意火喉，不要太心急而煮燶。芝士可以用傳統的Gruyère，也可以用Gouda 、巴馬臣又或是車打芝士。
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇