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08/12/2022

Google香港年度熱搜景點Top10出爐︰日本穩佔頭9位！東京竟排第3！仲有邊個國家上榜？（附完整名單）

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Text: Louise Yuen

　　Google 香港的「2022 年度搜尋榜」剛剛出爐，公布了過去一年香港人最關心的關鍵字、話題人物、頭條新聞、熱搜電影等。隨住今年各地放寬出入境旅遊限制，香港人終於可以買機票去旅行，今年熱搜景點 10 大排行榜頭 9 位也與日本相關，絕對反映到香港人對日本的熱愛。不過熱門的東京估不到亦只排第 3 位，而日本以外唯一的上榜國家竟然是新加坡？即睇 Google 香港熱搜景點排名的完整名單。

 

Google 香港年度熱搜景點2022｜第10位︰新加坡

 

　　除了日本，排行第 10 的新加坡是唯一登上 Google 香港熱搜景點榜的國家！香港政府與新加坡在疫情期間曾兩度推出的「旅遊氣泡」，雖然最終告吹，不過新加坡今年 8 月起宣布放寬入境政策，可免隔離、免戴囗罩，以及毋須針卡出入不同場所，吸引不少人「開關」後前往旅遊。打卡最強的新加坡雪糕博物館、聖淘沙環形露天纜車 SkyHelix 和濱海灣花園 Cloud Forest 的阿凡達主題體驗都是必去新景點。

 

新加坡雪糕博物館

 

下一頁︰日本穩佔頭9位！

 

 

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