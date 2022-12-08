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08/12/2022

渣打信用卡爆大規模盜用危機！有人被連續碌卡19次？一定要報警備案？9招預防「被簽賬」！消委會：善用「防騙視伏器」！

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　渣打銀行信用卡疑集體被盜用！日前多名網民在渣打銀行香港的Facebook專頁留言，指其渣打信用卡被盜用簽賬，部分人更稱「被連續碌卡19次」，每次數美元至數十美元不等。大量被盜用信用卡的用戶致電渣打銀行客戶服務熱線求助，惟客戶服務熱線一直打不通……

 

（圖源：Dssoobgh Rremyoo／Wikimedia Commons）

 

　　事件經網絡發酵和傳播後，渣打銀行亦有就事件作出回應，指一直有監察可疑信用卡的系統及機制，近日亦發現相關交易有上升趨勢，已立刻加強相關的監察系統及保障客戶的措施。渣打銀行同時提醒客戶，如發現未經授權交易，可於網上理財或SC Mobile即時封鎖信用卡，以及於一個月內為已入賬的信用卡交易提出爭議請求，銀行會按機制進行調查，若確定並非持卡人授權的交易，持卡人毋須承擔責任。消費者委員會（消委會）亦表示，至今（12月7日）共接獲4宗涉及信用卡懷疑被盜用之投訴個案，現正與相關銀行聯絡，將盡力調停。

 

　　以往時有聽聞信用卡被盜用消費的情況，這次事件並不是個別事件。如果不幸發現自己的信用卡被盜用，應該如何處理？或我們可以做甚麼來避免信用卡被盜用？即睇！

 

如果懷疑信用卡被盜用……

 

1.    即時通知發卡機構／銀行：致電報失卡熱線，如遇線路繁忙，可以電郵或其他書面方式通知發卡機構／銀行，亦可直接透過網上服務「Cut卡」。

 

2.    盡快報警：無論涉及可疑交易的金額大或小，最好都報警備案，即使警方未必會落案調查，但亦可以留個記錄，以便日後提供證明予發卡機構／銀行，作為申請豁免被盜用的簽賬款項之用。

 

3.    刪除瀏覽器／App已儲存的信用卡預設資料：如果有儲存信用卡資料在電腦或手提電話， 應盡快刪除，以及更改賬戶密碼，以防繼續被盜用信用卡資料。

 

下頁睇預防信用卡被盜用

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