【比比星期四】科技股ETF四大天王　信達海油物管內房！

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

內地放寬防疫「新10條」出爐，加上今早（8日）傳出本港將進一步放寬防疫措施，港股今早曾反彈近600點，高見19406。恒指上日（7日）完全補回12月2日至5日之間的上升裂口，後抽已確認完成？科技、生物科技等高beta值股份今早帶領大市向上，如續看好後市的話，相關股份的值博率更高？比比今集詳談四個焦點板塊！





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