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08/12/2022

明年內地經濟將全面開放與復甦

#中國經濟
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　內地防疫措施持續優化，明顯刺激資本市場表現。與此同時，中央政治局在上周召開會議，分析研究明年經濟工作。針對形勢判斷與經濟工作要求，明年的布局更為重要，必須全面貫徹落實二十大精神。

 

　　在經濟工作方面，中國式現代化堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展。更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防範化解重大風險，推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步。

 


　
（林雯婕攝）

 

　　在宏觀政策領域，明年將持續堅持穩字當頭、穩中求進。繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強各類政策協調配合優化疫情防控措施，形成共促高質量發展的合力。

 

　　此外，財政政策亦將加碼，估計明年財政支持力度較今年將進一步加大。在財政資金的支持下，預計明年基建投資將繼續保持較高增長。

 

　　貨幣政策將更加穩健，而且精準有力，估計明年貨幣政策將繼續保持相對寬鬆狀態，結構性、直達性、精準性貨幣政策工具進一步加碼發力。新增信貸、新增社融、社融存量增長速度將與名義GDP增長速度匹配看，保持相對充裕。

 

　　在消費領域，將更為著力擴大內地需求，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用。內需的擴大主要體現在兩個範疇，首先、疫情防控的優化帶動消費的復甦。疫情防控的優化，消費場景修復，將使得消費，還有其他的經濟活動，逐步回歸到一個正常狀態。其次、穩字當頭、穩中求進的宏觀政策。總體上看，明年的宏觀政策將繼續加碼，政策端的持續支持將拉動需求復甦，明顯支持基建和投資範疇。

 

　　投資市場更為關注疫後的優化政策，當中：

 

　　一、國家將持續更好地統籌疫情防控和經濟社會發展，優化疫情防控措施。

 

　　二、針對核酸檢測、人員管控等防控重點領域，陸續出台相關調整政策，進一步提高疫情防控的科學性、精準性、有效性。後續隨著疫情防控的進一步優化，經濟活動，特別是消費將有望逐步修復。就此領域，昨日（7日）中央開始陸續宣布優化措施十項。

 

　　三、產業政策要發展和安全並舉，加快建設現代化產業體系，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。

 

　　四、有效防範化解重大經濟金融風險，守住不發生系統性風險的底線。

 

　　五、統籌重要民生商品保供穩價和煤電油氣運保障供應，關心困難群衆生產生活，保障農民工工資發放，抓緊抓實安全生產和防災减災工作，維護社會和諧穩定。

 

　　伴隨著疫情防控政策的持續優化，積極的財政政策與穩健的貨幣政策持續出台，穩增長政策效果呈現，明年內地需求在政策拉動下將有所表現，經濟增長動能將全力啟動，二十大後之「開門紅」將全面呈現。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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