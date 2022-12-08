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08/12/2022

Google熱搜節目、娛樂名人榜排行！10套有7套係TVB電視劇？ViuTV一套都冇？連韓劇陸劇都輸！娛樂名人榜MIRROR無份、林俊賢上榜？

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Text: Sammy Leung

　　Google早前公布了不少熱門搜尋榜，今次就跟大家介紹一下熱搜節目，今年的香港熱搜節目中，大部分都是TVB的電視劇，只有2套是韓國節目，兩套為內地節劇集。一齊看看今次的熱搜節目排行榜。

 

第10位：單身即地獄

 

第10位是由Netflix、JTBC於2021年製作的韓國綜藝節目《單身即地獄》，是一套戀愛真人騷。在9天8夜中，10位單身參加者都需要在「地獄島」尋覓對象，而地獄島與世隔絕、沒有現代設備，三餐都要自行想辦法。另外，「地獄島」還有一條規距定就是所有人都不可以公開自己的年齡和職業。成功在「地獄島」配對的參加者可以入住「天堂島」的豪華泳池別墅，跟可以和配對對象浪漫約會。

 

(圖片來源: Netflix)

 

(圖片來源: Netflix)

 

　　而當時《單身即地獄》，更有一位成員宋智雅因為長得像女團BLACKPINK的Jennie而爆紅，後來大家更發現她和男參加者的相處技巧十分高超，可以算是教科書等級的撩男技巧。

 

第9位：超能使者

 

　　今次的熱搜第9位是TVB的時裝奇幻電視劇《超能使者》，由陳展鵬及唐詩詠主演，故事講述因為一場車禍，令到鍾孝年(陳展鵬飾)、喬若嵐(唐詩詠飾)及高勇(陳山聰飾)獲得了異能！孝年被若嵐影響，所以常利用異能幫助他人，但不小心得罪了犯罪頭目賀慶隆(歐瑞偉飾)，更禍及身邊好友。為面對大敵，他們展開連番惡鬥。

 

(圖片來源: tvb)

 

(圖片來源: tvb)

 

　　因為《超能使者》中大玩懸念，令不少觀眾都不斷估誰是Final Boss。

 

第8位：白色強人2

 

　　第8位繼續是TVB電視劇，今次是醫務愛情劇《白色強人II》由郭晉安、馬國明、陳豪、胡定欣、唐詩詠及張曦雯主演。《白色強人II》講述公營醫院院長楊逸滔(郭晉安飾)、副院長唐明(馬國明飾)帶領下核心部門神經外科、心胸肺科、急症室的拯救生命故事。

 

(圖片來源: tvb)

 

(圖片來源: tvb)

 

　　這套劇是《白色強人》的續集，男星馬國明更憑着劇集《白色強人II》順利入圍提名最佳男主角。

 

第7位：星漢燦爛

第7位是內地古裝電視劇《星漢燦爛·月升滄海》，此劇改編小說《星漢燦爛，幸甚至哉》，由吳磊、趙露思主演。劇情是講述程少商（趙露思飾）因為將軍父母要打仗，自幼缺乏長輩照顧，被祖母及二嬸養成廢人。但後來她憑自己的努力及凌不疑（吳磊飾）的幫助，變平息了家爭、小縣動亂，解決皇室族氏中暗鬥。而男主角凌不疑，因為當年氏族霍氏被屠城，暗中為自己與氏族翻案。

 

(圖片來源: 星漢燦爛·月升滄海)

 

　　剛好編輯有看過《星漢燦爛·月升滄海》，最為深刻的是程少商母親的偏心。因為程少商自小沒有好好對待，令到她目不識丁，她的母親回來後決心將她重新管教，更常常拿她的堂姐和程少商比較，令母女之間產生極大嫌隙。她母親偏心堂姐的程度實在十分誇張，令不少觀眾十分痛心女主角。而男女主角感情場景雖然不多，但每一場都相當經典，cp感十足。

 

(圖片來源: 星漢燦爛·月升滄海)

 

第6位：尚食

 

　　《尚食》是中國大陸古裝劇，于正擔任製片人，由許凱、吳謹言主演。劇情是講述姚子衿（吳謹言飾）自幼對暗訪農家的皇太孫朱瞻基（許凱飾）一見鍾情，所以選拔為尚食局宮女。她和兩位宮女朋友不斷令歷代古籍名肴重現人間，而姚子衿亦成功引起朱瞻基的注意，最後相知相伴及相愛。

 

(圖片來源: 尚食)

 

　　(圖片來源: 尚食)

 

　　編輯看過《尚食》，劇中每一集都有不少煮食鏡頭，在半夜看真的會肚子打鼓。




下一頁：Google熱搜節目第1至5位

 

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