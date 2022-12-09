逾1.4萬新症 確診密接隔離略放寬 入境快測減至5日

【晴報專訊】全港確診昨突破1.4萬人，重回3月高水平。惟醫衞局同時宣布，今起將隔離令及檢疫令減至5日，確診者不論有無打疫苗，若第4、5日快測陰性便可離開；密切接觸者連做5日快測陰性可走；台灣及海外入境者快測亦「7減5」。

台灣及海外入境者快測日數，由連續7天縮至5天。



當局解釋，5日禁足已可揪出逾90%「陰轉陽」患者，放寬相對安全。惟現行社交距離措施將維持不變至本月28日。



昨單日呈報14,373人確診，包括798宗輸入，同創「0+3」實施後新高。公院有3,248人住院，452人為新入院，約19.4%人來自安老院；最少2男嬰危殆，最新1宗僅8個月大。多27人離世，年介51至106歲，亦創4月以來新高。



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，每日總確診人數、本地感染、輸入及死亡個案同升1至2成，院舍二次感染率達34.5%，遠高於社區的4.59%，料因免疫力下降及新變種所致。本地昨多7宗新變種，涉BQ.1.1、BF.7和XBB。



醫衞局副局長李夏茵指，現行社交距離維持不變至本月28日，又謂「重要的事要講3次」，強調「好唔想好唔想好唔想走回頭路」。對放寬隔離及檢疫政策，李強調，與內地推防疫「新10條」政策無直接關係，兩地醫療系統和防疫屏障均不同，且本港9至11月數據反映，35萬密切接觸者中，最終僅10萬人被感染，當中逾9成在5日內揪出，可見禁足7日防疫作用不大；放寬入境快測日數亦為「看齊政策」。

內地僅要求出入高危場所「掃碼」，李夏茵指本港疫苗通和安心出行有調整空間，惟疫情上升，暫不考慮。（資料圖片）



2成留院者未齊針 受惠新政策早出院



醫管局總行政經理李立業指，住院者中約2,000人具感染性，當中五分一人未齊針，過去不能「早走」，但新政策下可受惠，增病床彈性。急症醫院內科病床現佔用率達103%，5間普通科門診將暫停夜診等服務。



歐補充，現僅過半確診者在第6、7日快測陰性，相信「5日隔離」生效後，只有30%人能提早離開；密切接觸者料有70%人受惠。按新政策，本月4日為檢疫或隔離首日者，若昨今快測陰性，今可離開；本月5日為首日者，可則提早2日解除。而本月2日後入境者，若每日快測，今亦已達標。



港大生物醫學學院教授金冬雁認為，內地放寬防疫措施，部分為參考香港，指本港可多行一步，實施「0+0」檢疫向內地示範。他亦認同內地專家說法，現可將新冠視為流感應對。惟歐反駁，新冠和流感屬不同病毒，每年流感均「有人死亡」，且今年預計重現流感高峰，絕非輕微疾病。