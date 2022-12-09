外遊生意料超聖誕2成 農曆年暢旺初一二「爆團」 旅社睇好包機成行

【晴報專訊】過去數年港人因疫情難得外遊，最近旅行社卻湧現「報復式報團」。有旅行社指，今年聖誕市道暢旺，農曆新年有望再下一城，已包機待赴日本四國及北海道，年初一、二出發更已「爆團」，生意料較聖誕再多2成。有旅行社指，今年機位緊張、團費較高，但報團卻較預期更佳，料農曆新年有150團出發。部分客人務求農曆新年可外遊，見到「有位即報名」，有旅行社稱已收60團待新年出發。

港人渴望外遊，農曆新年期間到西葡（右）及瑞士（左）等地的旅行團受歡迎。（縱橫遊提供）

（美麗華提供）



外遊氣氛熱熾，加上今個農曆新年打工仔只需請假2日，便可由年三十放假至年初八，盡享9天悠長假期，旅遊業界料聖誕「好市」可延續至農曆新年。美麗華旅遊總經理李振庭指，全綫已收60個新年團，反應踴躍，展望樂觀，「客人報名不問細節，只要有位便落訂，務求可在農曆新年出發」。且疫下港人心境轉變，不再追求「豪食豪玩」等物質享受，部分人反而渴望親親大自然，遊湖野餐、單車遠足等行程亦受歡迎。



李謂聖誕團反應亦佳，長綫團已回復疫前一半水平，奧地利、瑞士、德國等疫情負面新聞較少國家，尤其受歡迎；短綫團則由日韓獨霸，「因正值賞雪季節。」



聖誕歐遊爆團 春節留20團機位



東瀛遊旅行社執行董事禤國全表示，單計日本，聖誕已有180團，回復疫前3成水平，農曆新年生意額料增1、2成。他指，為確保有機位，四國及北海道團將包機出發，而年初一、二出發的日本團已爆滿。他說，聖誕期間遊北歐、東歐及土耳其的10團全滿，農曆新年已留20團機位，冀滿足長綫團需求。



縱橫遊常務董事袁振寧坦言，今年因機位緊張，不少旅行團收費大增，例如台灣4天團索價5,000至7,000元，泰國團更要8,000至9,000元，日本更高達1萬至1.2萬元。不過兩大節日報團情況卻較他想像中好，例如聖誕的10日黃金檔期有逾100團出發，料農曆新年會有100至150團出發。袁笑言，日本團做回疫前6成生意，熱門之選由過去的北海道，變成東京、大阪、九州等地，港人亦愛遊青森、岩手、秋田等東北地區，「可能太耐無去旅行，想一次玩盡多個縣市。」



袁指今年聖誕赴土耳其、西班牙及葡萄牙的長綫團受歡迎，「有8至10團已成團」，農曆新年再推西葡雙國10天團，「消費較平，景點靚，料反應理想。」