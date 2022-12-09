借錢買債是有錢人玩意？！

上日提到，債券投資一向被視為低風險的投資工具，因此，在過去超低息的日子中，私人銀行客戶一般會以槓桿，即造孖展的方式買債券，以擴大利潤，這到底是否高風險投資？在今時息口上升的日子，又是否可為？





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先說過去低息的日子。假設買1000萬元的債券，孳息率％（一般優質債券的孳息率也不會太高），即每年回報30萬。

但如果可以融資，自己只付四成，即400萬元，其餘600萬由私人銀行提供，假設借貸息率2％（低息年代私人銀行可能提供到更低的息率，但暫時以2厘作為計算基礎），一年利息支出便是12萬，但卻可以賺1％息差。即是400萬買的債券，實賺18萬（30萬減12萬利息支出），以400萬投資額來說，回報率便由3%提高至4.5％。

明顯地，這種安排可以提高投資債券的回報，但當中有兩種風險，一是信貸風險。剛才的說明，是假設債券沒有出現違約的情況，自然可以賺取額外回報，令回報率由3%提高至4.5％。

但萬一出現違約，而你又造了槓桿，那損失就大得多了。如果以上述的例子計，萬一該債券出現違約，你仍然要償還銀行借的600萬元，即是投資400萬，不單止蝕掉這筆本金，還要額外再拿600萬來還債！

如果以百分比計，這個損失是250％呢！如果是自己全數投資1000萬，萬一債券出現違約，損失同樣是1000萬，但百分比只是100％。

這個例子或許有點誇張，因為是所有投資都化為烏有。因此，我想再用「股票孖展」這種較常見的槓桿投資去解說何謂「倍大損失」。如果以1000萬元股票投資為例，如果一年後，股價升了20％，即是賺了200萬元，回報率也就是20％。

這個是自己全數出資的情況。但假如由股票行提供六成孖展，即是客人只付400萬元，股票行提供600萬元，假設利息是6％（股票孖展普遍是以最優惠貸款利率加1或2％）。同樣地，如果一年後股價升了兩成，即賺了200萬元，扣除利息支出36萬元，實賺164萬元，但由於資本只是400萬元，所以，回報率是41％。

但萬一這次是股價下跌兩成（全數自己出資的話，即是蝕兩成），造了孖展的損失會是：200萬元股票價值，再加36萬元利息支出，總共236萬元，由於資本只是40萬元，損失的百分比變成59％了！

借錢買債的第二種風險就是利率風險。由於投資者買債券的回報已經鎖定，如果市場利息上升，貸款利息有可能會增加，令到本來賺到的息差抵銷了，甚至倒蝕。

今年就正正出現以上情況。大家會認為，如果出現這個情況，便馬上沽出債券套現。但不要忘記，如果市場利息上升，債券價格也有可能下跌（息升債價下跌），這時沽出債券有可能會蝕錢呢！

因此，在這種情況下，唯一可以做的，就是還了貸款額，但這必須是有實力的投資者才可以做到。因此，某程度來說，這種「槓桿遊戲」都是有錢人的玩意呢！