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09/12/2022

【慳錢情報｜日本血拼購物必備App】一掃Barcode即格價！買藥妝／零食／生活雜貨都得！仲支援樂天、Yahoo Shopping、Amazon網購服務！（附下載連結）

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　難得日本重新開放免簽證自由行，加上日圓貶值，兼且聖誕、新年長假期將至，絕對是去日本血拼購物的大好時機！就算要徹底解放購物慾，都要「應使則使」，而且「慳得就慳」！編輯留意到一個超實用的日本格價App《価格比較》，只要手機一掃商品條碼（Barcode），就可以即時知道該商品在不同地方的售價！零食、藥妝、生活雜貨都用到！

 

　　《価格比較》最強大之處在於，只要你輸入關鍵字，或掃描商品Barcode後，它便會從樂天市場、Yahoo! Shopping和Amazon 搜索商品，並按價格降序顯示。最、最、最方便的是，還可以在相應的網站購物！

 

価格比較（iOS下載點Android下載點

 

（App Store網頁截圖）

（App Store網頁截圖）

 

Read More：【去日本必睇｜Visit Japan Web使用教學】11月起取代MySOS！一次搞掂檢疫＋入國審查＋海關申報！邊6個機場適用？（圖文詳細教學版）

 

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