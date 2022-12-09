Huawei Mate 50登場！超光變 XMAGE 影像技術，拍攝功能與Mate 50 Pro看齊，定價更親民！

Huawei Mate 50系列除有Mate 50 Pro外，還有另一型號Mate 50，功能上Mate 50與Mate 50 Pro相若，同樣擁有出色的拍攝體驗及效能，定價更比Mate 50 Pro便宜，整體來說筆者認為較有吸引力。

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單看外表，Mate 50與Mate 50 Pro是截然不同，主要是換上傳統的平面熒幕，可是其2,700 x 1,225解像度的6.7吋熒幕依然有出色表現，支援90Hz刷新率、300Hz 觸控採樣率、1,440 Hz PWM 調光及可顯示10.7億顏色，還支援屏下指紋解鎖，熒幕上方還設有支援4K影片攝錄的1,300萬像素超廣角鏡頭。

Mate 50的1,300萬像素超廣角前置鏡頭採用開孔設計。（圖片由作者提供）

支援熒幕指紋解鎖功能。（圖片由作者提供）

Mate 50機背與Mate 50 Pro同是用上中軸對稱美學巴黎飾釘設計理念。（圖片由作者提供）

Mate 50備有三個主鏡頭，當中超光變鏡頭的規格與Mate 50 Pro完全相同。（圖片由作者提供）

機頂設有可作全能遙控器使用的紅外線埠。（圖片由作者提供）

Mate 50機背與Mate 50 Pro同是用上中軸對稱美學巴黎飾釘設計理念，並支援IP68防水防塵，不過就只有黑、銀兩色機身選擇。Mate 50基本規格貼近Mate 50 Pro，包括採用 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 4G處理器，內置8GB記憶體、256GB儲存及支援NM記憶卡，也內置4,460mAh電池，支援66W有線快充和50W無線快充。

Mate 50依然有Huawei自家的超光變 XMAGE 影像技術，其中5,000萬像素超光變鏡頭的規格與Mate 50 Pro完全相同，亦即是用上RYYB感光元件兼提供了十級物理光圈調校能力，影像質素首屈一指。此外，Mate 50也擁有1,300萬像素120°超廣角及1,200萬像素潛望式長焦鏡頭，提供5倍光學、10倍混合及100倍數碼變焦，整體拍攝功能和Mate 50 Pro沒分别。

Mate 50搭載的是EMUI 13平台，並不是Mate 50 Pro的Harmony OS3，不過筆者發現兩者提供的功能基本上是一模一樣。HarmonyOS 3的新功能如將圖片、文字或檔案以拖拽型式分享的超級中轉站；顯示不同應用程式內容的萬能卡片，以及安全中心等都全部出現在EMUI 13，甚至分享資料的功能兩者是互通，筆者相信只是稱呼不同罷了。

總結

Huawei Mate 50規格上雖不及同系列的Mate 50 Pro，可是定價卻便宜了千多元，考慮到5,000 萬像素超光變鏡頭的規格是與Mate 50 Pro相同，無疑是較吸引。筆者唯一的顧慮，是暫未知Mate 50能否升級至HarmonyOS 3。

手機採用USB Type-C介面充電並支援66W快速充電。（圖片由作者提供）

音量鍵和電源鍵設於機身右側。 （圖片由作者提供）

Mate 50支援雙SIM卡，其中SIM 2插槽與NM記憶卡共用。（圖片由作者提供）

整體拍攝功能和Mate 50 Pro沒分别，包括可調校物理光圈。（圖片由作者提供）

Mate 50搭載的是EMUI 13平台，不過HarmonyOS 3的新功能如超級中轉站及萬能卡片等功能仍在。（圖片由作者提供）

Mate 50採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 4G處理器，安兔兔測試分數有接近79萬，效能屬頂級。（圖片由作者提供）

由於採用與Mate 50 Pro相同的超光變鏡頭，因此Mate 50拍攝的相片畫質仍是一流。（圖片由作者提供）

作業系統：EMUI 13

處理器：Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G 3.2GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

擴展：NM Card

顯示屏：2,700 x 1,244像素，6.7吋多點觸控OLED熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：1,300萬像素超廣角（前置） / 5,000 萬像素超光變 + 120° 1,300萬像素超廣角 + 1,200萬像素潛望式長焦（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置4,460mAh

體積：161.5 x 76.1 x 7.98毫米

重量：206克

售價：$6,188

查詢：Huawei 8128 8810