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09/12/2022

【著數｜送機票】今日起連續23日！屈臣氏日日送機票！免費來回東京／大阪／札幌／首爾／曼谷8大目的地！點拎到？幾時飛？

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　聖誕、農曆新年長假期將至，好想去旅行！但疫情過後機票價格大幅上升，加上燃油費、機場服務費等附加費，飛轉日本分分鐘要四、五千起跳，完全買唔落手！好在屈臣氏今個聖誕特意推出「Merry Giftmas」會員祭，連續23日每日送出1張香港航空免費來回機票，航點涵蓋東京、大阪、曼谷、首爾等8個熱門旅遊勝地！點先可以得到免費機票？即睇！

 

【每日送機票航點】

12月9日至12日：香港至曼谷

12月13日至16日：香港至河內

12月17日至20日：香港至馬尼拉

12月21日至22日：香港至首爾

12月23日至25日：香港至沖繩

12月26日至27日：香港至東京

12月28日至29日：香港至大阪

12月30日至31日：香港至札幌

 

　　屈臣氏「Merry Giftmas」會員祭將於12月9日至12月31日期間舉行，一連23日免費送出一張香港航空免費來回機票！只要成爲每日第500位成功登記，並於屈臣氏全線門市或網店消費的「易賞錢APP」會員即可贏取香港航空免費來回機票一張！免費香港航空來回機票旅行日期為由2023年1月4日至 2023年6月4日（包括首尾兩天），不包括不適用日子（2023 年1月14日至2月5日、2023年 4月1日至17日及2023年5月1日至8日），並視航班座位供應情況而定。

 

　　推廣期間，「易賞錢APP」會員凡登記並消費，更可獲高達$1,000嘅hutchgo.com折扣碼，可用作訂購機票之用！

 

（截圖自屈臣氏官網）

（截圖自屈臣氏官網）

 

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