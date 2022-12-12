將藍隧首日通車即塞 當局預告今極繁忙 議員恐油塘觀塘塞爆

【晴報專訊】籌建多年的將藍隧道及跨灣連接路昨正式通車，吸引大批市民及駕駛人士試路，首日路面已塞足大半天。今迎首個上班日，有議員憂新路吸引更多將軍澳居民駕車上班，除將藍隧道多車外，觀塘到油塘一帶，尤以茶果嶺迴旋處至東隧口或成重災區。運輸署預告，新路段今晨繁忙時間交通非常繁忙，緊急事故交通協調中心將加強運作，有需要會實時調校燈號疏導。

茶果嶺道往將南隧道方向，及隧道入口通車首天極塞。

新隧道昨晨8時正式通車，當局早前指，新路往返康城和觀塘可快20分鐘；但有傳媒實測，用將軍澳隧道由尚德經東隧往灣仔只需約14.5分鐘，快新路1分鐘。惟新路首日甫開即塞車，運輸署自昨午起多次表示，茶果嶺道往將南隧道方向及隧道入口非常擠塞，龍尾一度去到觀塘偉業街。運輸署總運輸主任許家耀昨晨稱，留意不少市民駕車使用新隧道，料今上班上學車流或用新路段，繁忙時間交通料非常繁忙。

市民、單車愛好者及汽車湧往大橋試路。

將軍澳寶邑路十字口 恐更繁忙

東隧收費廣場旁邊的藍田交滙處同步啟用，到昨午有2架私家車在連接茶果嶺道處相撞，部分行車綫一度關閉。觀塘區議會主席柯創盛相信，新路段會吸引更多居民駕駛出入，惟茶果嶺道本已多車，擔心再有意外出現，會更影響觀塘交通。他續稱，當局已開始縮減將軍澳隧道外行車線，惟料寶琳及坑口的車主仍會使用舊路，就算不必再停車繳費，亦未必能疏導車流。西貢區議員方國珊亦指，若茶果嶺迴旋處至東隧、及將藍隧道或將同樣嚴重塞車。

隧道內有路段因多車收慢車速

香港汽車會會長李耀培指，新路段是全港少見靠天橋接駁出入口，易令駕駛人士因怕入錯線而「騰雞」，而藍田交匯處會再減慢車流，離開交滙處到茶果嶺道又有燈位積累車龍，有機會擠塞。

香港汽車高級駕駛協會執委戴國棠昨試駕新路段多次，見不少駕駛者表現疑惑，料因指示不清，如往將軍澳方向以「將軍澳（東）」代「康城」較難明，於是無人敢行快綫，未能用盡路面。他稱，平日鯉魚門道及啟田道迴旋處車流已較繁忙，未來或再加劇，且茶果嶺道下午有較多的士掉頭到偉樂街氣站入氣，一有意外便影響交通；將軍澳寶邑路十字路口亦可能更繁忙，估計通車初期都會擠塞。

運輸署指，緊急事故交通協調中心會在通車初期加強運作，運輸及物流局長林世雄稱，署方有需要可實時調校燈號疏導交通；特首李家超呼籲市民預先了解交通及公共運輸安排，出門口前密切留意最新情況。

李耀培建議，駕駛人士可按平日出門時間外出，去到新路段要小心，就算在隧道內的分叉路入錯線，稍後路段亦可修正，勿最後一刻才切綫，否則易因快得慢，又提醒隧道牆身物料反光，駕駛時要更專注。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則提醒，Google地圖暫未見有將藍隧道導航建議，或要2周才更新。

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