否認耍大牌 炎明熹︰把口喺人哋度

【晴報專訊】現年17歲的炎明熹（Gigi）年紀輕輕便俘虜萬千粉絲，近日被網民拍下助手為她搬凳開路片段，因而狠批她耍大牌。Gigi昨日出席慈善活動時，無奈表示控制不了別人，又自稱只是一粒微塵，否認當紅後變囂張。

Gigi指fans club設立了一個慈善組織幫助有需要人士，令她十分感恩。

炎明熹昨日到黃埔出席由大家樂舉行的「炎明熹好想約你～做善事」慈善捐款活動，吸引數百名粉絲到場支持。日前有網民批評Gigi耍大牌，要助手為她清走前面一排凳去開路，對此Gigi一臉無奈表示︰「把口喺人哋到，要了解清楚件事先至講，但大家都有言論自由。我只係升斗市民，係一粒微塵，無耍大牌。」問她是否紅了變囂張？她起初不明白囂張的意思，經記者解釋後，她表示︰「呢個字只出現喺我《焰》呢首歌入面，同我本人完全相反。」Gigi坦言出道至今獲得大家喜愛，就算有人不喜歡自己，也不會遭人生攻擊及貶低，所以她感到已很幸運。

Gigi在活動上獻唱新歌《好想約你》，吸引數百名粉絲到場。

不懂囂張的意思

此外，Gigi透露經常會跟隨學校前往探訪老人院和孤兒院，更會和同學們唱歌給長者聽，「我嗰時仲未學唱歌，所以好驚，都係好深刻嘅回憶。」問她可會考慮把私人物品作義賣？Gigi稱︰「我一直有儲定啲物品，但其實我係一個好難斷捨離嘅人，尤其啲公仔，由細陪到我大，我會攬住瞓覺。（有無你啲口水？）有，不過我有洗過嘅，依家應該無口水喇！」