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12/12/2022

馬太效應也是人的心態

#馬太效應 #道德 #金錢
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　上文寫「金錢世界的馬太效應」，指出一個人在某方面（如金錢、名譽、地位等）獲得成功或進步，就會積累積優勢，就會吸引更多機會，從而取得更大成功或進步。

 

　　兩個大學同學A和B，讀同一科，畢業後也是教書，一個桃李滿門，差不多年年得到最佳教學獎，教出來的學生考入大學比率高，甚受學生喜愛；一個教書一般，對學生不關心，對校長唯命是從，之後升主任做管理，最後做埋校長。

 

　　不管從事業發展，還是經濟得益，升了做校長的人，一定好過那個教書頂級的大學同學。於他個人言，名譽、地位、收入和公積金都十分艷麗，這正是馬太效應。

 

　　教書，應該要識教書，教得好；所以識教書、教得好的一定看不起那些教書又差，又不錫學生，只懂向上爬的人。

 

　　在商業社會也有相同情況，辦事能力高、有效果、受客戶讚賞的人，一定看不起那些辦事能力低、得把口、客戶又不欣賞，卻只懂向上爬的人。

 

（iStock）

 

　　所謂「馬太效應」，說到底仍是人的心態。

 

　　一個人追求教書教好學生的成功感，所以他熱心專注，學習教學技巧、搜羅優質教材、花多些時間在學生身上，自然他得到的成功感愈大。相反另外一個，他追求是名利金錢地位的成功感，所以他熱衷認識於他有利的人、巴結校長、對校長唯命是從，他又怎會認真教書、愛錫學生呢？

 

　　他一定會升做主任，因為校長會「喜歡」聽話的下屬，而那個教書一流的老師，根本懶得理睬校長，校長又怎會升他呢？校長只會「利用」他教好學生，做靚校譽。

 

　　金錢世界何嘗不是！一個講原則、講道德的人，即使他創新、有能力，甚至是Top Sales，最終也不會成功；反而謹小慎微，緊跟老闆，不理規矩，只求結果的人卻賺得最多，坐上高位。

 

　　馬太效應這則寓言，沒有交代第一個僕人如何可以靠一百銀子，賺到一千銀子；也沒有講第二個僕人如何利用一百銀子，賺到五百銀子。他們的方法有違反原則、悖於道德嗎？

 

　　如果違反原則、悖於道德，也可以接受嗎？到最後甚至把第三個僕人那沒賺到錢的一百銀子，賞給第一個僕人，更凸顯其荒謬性。

 

　　不過若不深究甚麼原則和道德，卻和現實生活很吻合。因為追求金錢的最大化，自然以結果為優先，所以每個人在衡量自己的金錢結果時，其實應該先看看自己是個追求甚麼的人。

 

 

 

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