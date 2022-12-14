港股怎大彈，終仍是兩萬

最近港股表現強勁。當然，跌勁彈勁：現近20000點，一季許前也近20000點，兩季許前都近20000點，三季前仍近20000點。再講？7、11、16年前還20000點。

若說港股廢，亦非近年、近幾年，而是十幾年矣。那些年未有暴動、大規模拉人，未有大舉移民，就是說明這樣長期橫行（長熊）背後有結構因素──且是經濟居多。

（資料圖片）

想到的兩個，一是海嘯、歐債令西方爆鑊，保護主義抬頭加上大陸生產成本漸貴，外判工序回流，中西貿易增長見頂，香港的國金中心角色順理減退。第二是香港富了，但懸殊加劇，生活成本貴，政策不利生育。這兩因素皆令經濟結構性地長線走下坡。

其實這兩個因素，正是1990年前後的日本也有。剛三季前即敝欄開張後第二周，就是將兩股市拼圖。今回更新，竟仍適用……









羅家聰（mewe.com/join/lawkachung、facebook.com/kc.economist、lawkachung@gmail.com）