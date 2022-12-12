【FX MONDAY】熊俊傑：三大央行皆料加息半厘　美元強勢不再？

嘉賓：艾德證券期貨有限公司高級副總裁 熊俊傑

本周可謂超級央行周，聯儲局公開市場委員會將於周四凌晨公布議息結果，市場普遍預期會加息半厘。此外，同日英倫銀行、歐洲央行及瑞士央行亦將公布議息如果，三家歐洲中央銀行同樣預期會加息半厘，這將反映全球主要央行開始減慢加息步伐，美元的息差優勢不再擴大，最終王者誰屬？





影片網址：https://youtu.be/X1uRXH9TBrM?t=50

►把時間軸拉到00:50開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89