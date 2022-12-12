身體出現「三大一臭」，可能是癌變警號？針灸 + 艾灸，助健脾益腎、通絡化瘀

身體三處地方變大，一個地方發臭，可能是癌變的訊號。

被查出癌症的患者，大多都是突然發現的，且發現時，都已發展到中、晚期，病情已屬嚴重。 很多癌症患者都覺得癌症到來時，身體沒有任何症狀，也沒有異常感覺，因此，未能及時發現病情，大多到了嚴重地步，才會感覺到異常。

其實事實並非如此，癌症上身後，身體是有症狀的，只是因個體差異，很容易與一些小毛病混淆，也就不會被立馬關注，等到重視時，病情已發展嚴重。 為避免癌症病人錯失治療良機，都會提倡早篩查早發現，才會更有利於治療，生存期限也得以延長。 Ella便是其中一人。

Ella問：「譚博，我爸爸曾患前列腺癌，我家只有我一個女兒，以為一定免疫，怎料我近期身體檢查後竟查出個卵巢癌，最不幸是癌症到來時，不癢不痛，到確診時已是中晚期，簡直殺個措手不及。」

我答：「一般狀況下，癌症來臨，身體會有一些訊號，就看你能不能及時發現。當然，不僅要發現得早，還要及時地進行治療，這樣對於癌症患者來說才是正道。」

Ella續問：「甚麼訊號？」

我答：「當癌症到來，身體會有三大一臭的訊號，若已經出現，建議詳細給身體做個診斷和檢查。」

Ella緊張地問：「身體出現的三大一臭表現，具體指的是甚麼？」

我答：「1大：腎虛（前列腺變大）

比較令男性頭痛的問題，就是腎虛引致前列腺問題，一旦出現相關疾病，就會對男性的生活造成較大的影響。 病情反反覆覆，真是很讓人操心，且問題比較頑固。 腎乃先天之本，管轄泌尿和生殖系統。 而前列腺出現問題，除了與年齡有關，還與不良習慣有著重要關聯，如：長期壓力、過勞、驚或恐懼情緒、喜吃重口味和過鹹飲食等。

年齡漸長，男性由於腎虛而出現前列腺肥大的可能性會增高，但這並不是疾病的訊號，屬於正常的生理性表現，受激素和衰老的影響，需要關注的是病理性的前列腺變大，可觀察身體有沒有其他異常表現，如：尿液情況，是否有尿少，甚至無尿的情況。 要特別關注起來，最好能及早檢查，排查是否患上前列腺癌。

2大：脾虛（口腔反覆腫大）

脾為後天之本，同時脾主肌肉，脾開竅於口，脾虛容易出現口腔黏膜疾病。 口腔黏膜受損後，且一直不能修復，就會反覆地發生口腔潰瘍，口腔從外表看來就會顯得腫大。 口腔黏膜反覆地出現損傷，大多與一個行為有關，就是喜歡喝燙水、吃燙食，飲食和水的溫度都是超出65℃，這樣的水或食物溫度太高，就很容易燙傷口腔黏膜，頻率較高的情況下，就沒有足夠的修復時間，只能讓口腔黏膜持續的被傷害。

當傷害程度逐漸加重，也就會給癌細胞製造機會，增加口腔癌的風險。 如果發現口腔潰瘍總是反反覆覆，且長時間都不好，黏膜上的白斑也比較明顯，且膿性很大，就別當做尋常的口腔潰瘍了，很有可能是口腔癌訊號，需及早做篩查。

《只因我們天生一對》劇照

3大：經絡瘀阻（腹部腫大）

經絡瘀塞會令腹部變大，要看是甚麼樣的變大，如果只是腹部的贅肉變多，那隻是變胖，減肥就好了。但如果腹部變大，肉摸上去特別的緊實，還能明顯摸到腫塊，就不可大意了，有可能是癌變的訊號。

腹部出現腫塊，從而導致肚子變大，可能出現的癌症有：胃癌、肝癌、卵巢癌等。 這些地方出現癌細胞，都有可能讓腹部出現腫塊，活動性還比較差，摸上去特別硬，或者出現腹腔積液，為避免病情發展嚴重，建議盡早作出檢查。

1臭：脾虛［口臭）

脾開竅於口，脾臟的問題會反射到口腔。 口臭，引起的因素有很多，大多都是與口腔問題有關，另外，就是腸胃疾病了。 但這種口臭都是可以緩解的，且不會經常出現，臭味也沒那麼重。 如果試過很多方法，都不能改善口臭，口腔內的異味還愈來愈重，就別選擇無視。

這種頑固性的口臭，極有可能是癌症訊號，有可能是肝臟癌變，也可能是腸胃或者肺部發生癌變，當這些地方發生癌變時，會影響毒素的排出，體內的毒素累積過多，也就會導致氨氣增多，就會通過排氣的方式將毒素排出去，因此，口臭較為嚴重的人，還可以順便觀察一下是不是屁也很臭，如果是這樣的話，還是應該早點檢查的。 」

疾病的發生，都不是偶然的，一般都是長期積累形成的傷害，這就需要回憶一下自己有沒有很多不良習慣了，比如：抽煙、喝酒、熬夜、濫服藥、飲食不健康，這些行為做的次數較多，就有可能引發相關疾病，疾病的發生，沒有得到及時治療，任其發展，發生癌變的可能性也就會隨之增加。

除此之外，就是癌症光臨身體時，也不是靜悄悄的，身體其實會作出提醒，只是要看你能不能及時發現，並且能夠重視起來，癌症發展到中晚期，除了與癌症本身有關，還與錯失身體訊號有關，希望身體出現以上異常變化時，能早點就診排查原因，沒有任何問題當然好，如果有問題也能早發現早治療。 」

Elle續問：「若果出現三大一臭，可以怎樣辦呢？」

我答：「針灸。

針刺：風池、陽陵泉和足三里等宂，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，七次一療程，便可達健脾益腎、通絡化瘀之效。 」

Ella說：「早知就好了。」