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13/12/2022

綠的申落旗加6元 擬一次過或分2年實施

#新界的士 #加價
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　　【晴報專訊】公共交通加價停不了，繼市區的士上月底申請加價後，新界的士今向運輸署申請落旗加6元，分2年或明年一次過加至29.5元。提出的商會強調是迫於無奈，重申今年7月加價後，收費水平仍滯後，但有司機團體擔心，加價會進一步打擊客量。

 

新界的士今向運輸署申請落旗加6元，擬加至29.5元。

 

　　香港的士小巴商總會聯同12個的士團體聯署申請加價，安排與上月市區的士申請相似，均建議分2年或明年一次過執行。商會理事長周國強稱，運輸署早前亦承認的士咪錶收費滯後逾2成，目前車價及保費均已大幅上漲，加上石油氣補貼月底屆滿，變相司機要再「減人工」，望當局盡快處理今次申請。

 

業界指7月加價「不足」

 

　　以往商會申請加價，司機組織一般有保留，惟的士前綫司機總會今次亦有聯署。該會主席藍貴強稱，7月加價後部分司機收入有上升，惟同樣認為當時「加唔足」，再申請是無奈之舉，亦明白經濟較差，相信分2次加會更易獲市民接受。

 

　　汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠指，以往加價後客量會在2至3個月恢復，惟7月至今仍未回升，料流失5%客量，其中2元乘車優惠門檻降至60歲以及早前天氣涼爽，均令市民寧搭其他交通工具，市民就算願搭亦抱怨加價。

 

　　杜稱，目前司機普遍收入不升反跌，憂燃料補貼結束時，司機或寧排隊等客而不願兜客，導致「有車無人搭，有人無車搭」，甚至寧願不開工，冀當局延長補貼，商會亦應調低加幅，並望當局加快處理加價申請，以免累積致需大幅加價。

 

 

轉載自: 晴報

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