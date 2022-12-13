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13/12/2022

外賣盆菜銷情佳 日式和牛海鮮料賣500盆 經濟差寧午市飲茶提早做冬

#冬至 #盆菜
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　　【晴報專訊】下周四（22日）便是冬至，「冬大過年」，惟酒樓業界指，食肆縱已放寬至12人一枱，惟不少市民「縮水」改以午市「飲茶」做冬；加上「0+3」下，年底外遊增，部分港人提前做節，正日預訂暫僅滿60至70%，人流則跌20至30%；堂食強差人意，外賣盆菜卻熱銷，有餐廳推日式盆菜，10人份售約1,800元，料可賣出500盆。

 

疫情近日升溫，不少市民提前做冬。

 

　　聯邦酒樓集團董事總經理譚兆成坦言，今年冬至訂座反應不熾熱，現僅滿10至20%，主要為12人及8人枱，估計與外遊增有關，即使人工、食材及物流成本漲價5%以上，仍不敢大幅加價，僅輕微調整2至3%，12人每圍售約5,000元。

 

酒樓訂枱僅疫前70% 人流跌30%

 

　　彩福婚宴集團董事長何志強稱，經濟不景，冬至晚市每圍需花費近4,000元，不少人改午市甚至「飲茶」做冬，人均消費約100元，故中午茶市已回復疫情生意額，但冬至訂枱則僅疫前的70%，人流亦跌20至30%。旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠亦指，近日疫情反彈影響訂座，不少市民更提前做冬，以防爆疫，「人手不足，冬至當日做到30%滿已夠了」。

 

放寬防疫措施 中環會所生意升

 

　　位於中環的嶺南會所主任任先生則透露，本周末及下周末冬至訂枱已爆滿，不少客提前1個月預訂，指政府放寬防疫措施後，生意明顯上升20至30%，人均消費約300至400元。

 

　　疫下市民習慣外賣，今年外賣盆菜亦大熱。居酒屋黑木亭第二年推出日式盆菜，共4款包括A5宮崎和牛壽喜、龍蝦及花咲蟹盆菜，食材由日本直送，2至10人份約500元至1,800元。老闆郭太指，經濟欠佳下，人均消費約百多元的盆菜更受追捧，料冬至可賣500盆，生意升20至30%。

 

　　團購公司Eat Pay今年亦自製盆菜，更減價至20至30%，3至12人份售988元至1,888元，負責人張先生說推出一周賣出60盆，料可售出100盆，生意有10至20%增長。

 

 

 

轉載自: 晴報

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