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13/12/2022

高層捧場證無雪藏 吳若希被老公情信搞喊

#吳若希 #演唱會
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　　【晴報專訊】吳若希（Jinny）前晚在旺角麥花臣場館舉行《Let her be Jinny演唱會2022》，雖然Jinny過往不時公開鬧爆老公何兆鴻（Alex），但在前晚個唱上，她竟憑歌寄意冧老公。而Alex則為太太的處女騷送上驚喜，令Jinny當場感動流淚。

 

吳若希經常惡妻上身，卻被老公的情信感動爆喊。

 

　　吳若希入行12年才首次舉行演唱會，不少圈中好友前來支持，包括洪永城、林盛斌、戴祖儀、連詩雅和黎諾懿等。Jinny日前揚言「喺無綫打工無錢收兼要倒貼」，有傳因而惹怒高層兼收「照肺」電話。不過前晚樂易玲和星夢娛樂總裁何麗全亦前來捧場，以行動粉碎傳聞。

 

樂易玲（前左二）帶同兩名兒子與一班藝員前來支持Jinny。

 

黎諾㦤上台送巨Bra

 

　　Jinny一口氣獻唱《眼淚的秘密》和《我沒有傷心》等多首經典歌後，她笑稱今次是自肥演唱會，所以憑歌寄意，以一曲《愛情無價》送給老公。原來Alex亦秘密送上驚喜，當Jinny唱出《只想你記得》時，熒幕突然播放Alex寫給她的情書，當中寫到無論太太遇到甚麽困難，家人都會為她遮風擋雨，永遠是她的最強後盾，令Jinny感動哽咽不能唱下去，並大呼心甜，場面溫馨感人。

 

　　其後，Jinny在台上分享入行點滴，提及感情世界及家人時兩度落淚。她抹乾眼淚後，忽然拉在台下看騷的黎諾㦤上台，一起合唱《友情歲月》。諾㦤唱完後，拿出一個粉紅色胸圍贈予Jinny，「我聽講你想隆胸，頭先同戴祖儀喺女人街買咗個『H Cup』粉紅色胸圍畀你。」十分惹笑。

 

吳若希笑稱邀請不到鄭伊健任嘉賓，惟有邀「何文田伊健」諾㦤合唱。

 

　　對於老公的驚喜情信，Jinny完騷後受訪時稱是意料之內，又指維持婚姻便要不停製造火花。提到樂易玲現身支持，Jinny直認曾收對方的「警告」電話︰「樂小姐打嚟話我唔知死啫，公司不嬲好支持同縱容我。」此外，Jinny一對仔女亦有到場看騷，但提早離場回家睡覺。而Alex昨日在社交網發文大讚太太「仙女下凡，唱到繞樑三日」，繼續冧妻。

 

昨日清晨三時許才入睡的Jinny，昨早八時起床參加女兒學校的聖誕派對。（IG圖片）

 

 

轉載自: 晴報

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