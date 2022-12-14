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14/12/2022

徐㴓喬恨玩「百萬同居」挑戰底線 魏浚笙要求同房乾淨無鼻鼾

#徐㴓喬 #魏浚笙
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　　【晴報專訊】在ViuTV劇集《百萬同居計劃》中，「阿包」徐㴓喬（Asha）為接近上司簡慕華，決定接受與陌生人同居的挑戰；「阿希」魏浚笙（Jeffrey）則暗戀Asha多時，為了保護女神不惜混入豪宅做花王。現實中，二人對於「同居挑戰」反應各異，Asha渴望參加同居真人騷，挑戰人際關係底線，而Jeffrey自認有潔癖，所以對參加者要求極高。

 

 

　　劇中，「阿希」魏浚笙向女神「阿包」徐㴓喬多次示愛失敗，雖然女方情傾「燈仔」盧瀚霆（Anson Lo），但「阿希」仍然屢敗屢試。Jeffrey大讚「阿希」勇氣可嘉，「阿希係一個充滿活力同好單純嘅人，一直好鍾意阿包，所以不停去追求。追求過程好斯文，即係『你拒絕我？唔緊要，我會用另一個方法再追求』，阿希呢種態度值得鼓勵。」今次與Asha首度合作，Jeffrey搞笑說︰「我同Asha（事前）唔算認識，但當然知道佢嘅地位，佢係一位巨星！」身旁的Asha被逗得笑不停。Jeffrey續說︰「我覺得拍戲之前，如果唔了解多啲，到正式拍攝時會無咁順暢。所以我full energy咁同Asha傾偈，有種感覺喺度，一埋位就有化學作用撞出嚟，咁就拍得開心。」

 

劇中，Jeffrey向Asha表白失敗即扁嘴，女觀眾高呼靚仔又可愛。

 

Asha想參加真人騷

 

　　至於Asha說︰「因為劇中阿希嘅明戀係擺晒出嚟，絕對唔係遮遮掩掩，係要畀晒你知，你要拒絕就直接拒絕。現實中嘅Jeffrey都係一個好open嘅人，將energy擺晒出嚟，等你去接，你唔接佢會唔開心㗎！」Jeffrey聞言得戚表示，憑一顆真心打動同劇的練美娟，令對方抗拒不了他的熱情，彼此成為朋友。

 

Jeffrey為保護女神Asha，決定在豪宅花園露營守候。

 

　　提到劇中主角們參加「百萬同居」計劃，齊齊在豪宅同居半年，只要安全度過，便可獲得100萬獎金。問他們在現實中是否有興趣參加這類真人騷？Asha興奮說︰「絕對有興趣！我鍾意真人騷節目，好想挑戰自己底綫，同埋挑戰人與人之間嘅關係，因為要收埋電話，同其他人面對面傾偈，幾得意呀！就算贏唔到100萬都想參加。」

 

Jeffrey劇透獎金無份

 

　　但Jeffrey明顯有所顧慮，他說︰「如果我做緊娛樂圈呢行，咁就唔得啦！身為一個演員，有節目、工作在身，無可能消失半年，所以唔會參加。但如果我做朝九晚五嘅寫字樓工作，得閒試下又無所謂，嗰100萬都幾易拎！」至於對同房的要求，他思考一會說︰「個廁所唔好搞到咁污糟囉！同居最緊要就係廁所，開大嗰陣都舒服啲啦；同埋對方唔好有鼻鼾，鼻鼾會令人有少少辛苦，要戴耳塞就無謂。」他又突然劇透說︰「最好笑臨尾我問導演同監製，原來（劇中）我係無得拎100萬，我幾可憐！入去做打雜、做花王，但無100萬拎。」Asha取笑他說︰「因為你唔係正式參賽者！」

 

　　不少人認為，婚前同居有助情侶加深了解，自認容易相處的Asha分別試過與家人、朋友及情人同居，她認為同居對彼此關係有幫助，「尤其對想結婚嘅情侶嚟講，同居係一個考驗。如果一齊住，就會更了解另一半平時生活習慣係點，自己頂唔頂得順呢？應唔應該同呢個人結婚？咁幾好吖，我主張同居。」現時跟家人同住的Jeffrey，十分滿足現況，在家生活開心又溫馨。他提醒，同居時要考慮另一半的感受，雖說互相遷就，但最好還是訂下規矩，以免日後發生爭拗。

 

 

現實中，Jeffrey與經理人女友Evelyn拍拖多年，感情穩定。（IG圖片）

 

Asha早前外遊兼探望父母。（IG圖片）

 

 

轉載自: 晴報

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