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13/12/2022

氣溫下降 │本周香港天氣轉冷！分區溫度最低只有5度！邊幾日會凍？即睇你住嗰區幾凍！（附氣溫預報、3大保暖貼士）

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Text: Sammy Leung

　　就快到12月尾，相信大家這幾天都感覺到天氣開始變冷。根據天文台的天氣預測，未來幾天溫度會急降，分區氣溫最低跌至攝氏5度！另外，編輯為大家送上3大保暖貼士，大家出門前一定要留意天氣，小心著涼！

 

　　這兩個星期總是天色陰暗，而踏入今個星期，天文台指，今日多雲，有一兩陣微雨。受東北季候風補充及一道雨帶影響，未來兩三日（即12月14至16日）廣東沿岸地區天氣相當清涼， 12月14至16日的平均氣溫分別為：

 

● 12月14日：13°C-16°C

● 12月15日：13°C-16°C

● 12月16日：14°C-18°C

 

香港九天天氣預報（圖片來源：天文台）

 

　　這3天大致上都是多雲，有幾陣雨，相當清涼，所以大家記得要帶雨傘。趁著這幾天，趕快把厚衣服收拾出來吧，因為天文台預料一股強烈冬季季候風會在週末抵達華南沿岸，所以由星期六（12月17日）開始，該區北風增強，天氣顯著轉冷，天色好轉。

 

（圖片來源：UNSPLASH）

 

　　根據天文台9天天氣預報，星期五（17日）市區氣溫為11至15度；而到了星期日（18日），香港整體氣溫更會跌穿10度，平均氣溫分別為9至15度，分區氣溫最低為5度！

 

　　而星期日（18日）的分區氣温方面，各區天氣如下，看看你居住的地方幾凍！

 

● 打鼓嶺：5-13°C

● 石崗及流浮山：6-13°C

● 上水：6-14°C

● 赤鱲角及屯門：7-13°C

● 大埔、沙田及長洲：7-14°C

● 西貢及坪洲：8-13°C

● 將軍澳及青衣：8-15°C

● 橫瀾島：9-13°C

● 尖沙咀：9-14°C

● 黃竹坑：9-15°C

 

　　根據天文台網站顯示，12月18日北風5至6級，天氣寒冷，日間非常乾燥。分區氣温最低為5度，最高為15度，所以大家出外時要注意保暖。

 

12月17日自動分區天氣預報（圖片來源：天文台）

12月18日自動分區天氣預報（圖片來源：天文台）

12月19日自動分區天氣預報（圖片來源：天文台）

 

　　而12月19日，溫度仍維持於9至15度之間；下周三（12月21）才開始回暖，平均溫度為13至18度之間，不過早晚相當清涼。

 

　　而另一重點應該就是相對濕度，星期六將維持45%至70%之間，到了星期日及下星期一則為30%至55%之間，大家記得要好保濕！

 

相對濕度（圖片來源：天文台）

 

問：手腳冰冷，可以喝甚麼？

答：保暖效果最好的是熱朱古力。

延伸閱讀：6款熱飲保暖效果大比拼

 

問：天氣冷難以入眠？

答：可以試試三文治蓋被大法，4個冬日睡覺保暖大法！

延伸閱讀：三文治蓋被大法

下一頁：氣溫急降3大保暖貼士

 

 

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